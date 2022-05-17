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    基隆設全國唯一「機構型後送收治站」 20房40床收治機構住民

    基隆市設置了機構型收治站，供長照機構分流後送。（記者盧賢秀攝）

    基隆市設置了機構型收治站，供長照機構分流後送。（記者盧賢秀攝）

    2022/05/17 11:11

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕照護機構很容易造成住民群聚感染，基隆市政府利用已裁撤的市立仁愛之家仁德樓，整備全國唯一的「機構型後送收治站」，共20房、共40床收治機構住民，協助染疫的機構住民降載、照顧分流。

    市長林右昌今天前往這處剛整備好的收治站視察，他指出，基隆是此波疫情的最前線，碰到的問題也是全國各縣市未來會面臨的狀況，只能提早準備、臨機應變！而長照機構染疫風險高，全國皆然，中央的指引是就地安置，基隆除按中央指引來做，也預想萬一爆發機構大規模染疫，且就地分艙安置不易時，最好能有機構型收治站可以後送分流，所以預先做了準備。

    林右昌市長強調，由於全國養護機構很多都屬於中小型規模，特別是49床以下之小型養護機構大多為「單一樓層」，一旦有住民染疫，因為空間極其有限，現在分區隔離照顧與人力分流不易，因此，他4月就前往仁愛之家場勘，規劃在仁德樓3樓整備收治站，12個工作天就順利完成各項軟硬體工程、環境整理及保全監視等作業。可提供20間房、1間儲藏室及1間交誼廳，供進場機構的住民與工作人員運用。

    林右昌市長感謝基隆長期照顧協會林子右理事長、施冠榮常務理事與協會同仁，配合市府防疫需求，協助募集物資甚至還幫忙鋪床，在最短的時間內利用有限資源完成這項工作。

    林右昌呼籲，防疫是中央地方一起合作，更需地方政府與基層第一線照顧人員站在一起，體恤其需要給予實際協助，希望大家一起努力守住這一波疫情。

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    基隆市長林右昌（中）勘查剛設置完成的機構型收治站。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長林右昌（中）勘查剛設置完成的機構型收治站。（記者盧賢秀攝）

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