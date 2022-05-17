忽視學童染疫風險 國民黨：教育部別放生學子！

國民黨今日上午召開「防疫監督平台：校園防疫停看聽，教育部別放生學子！」記者會。（記者施曉光攝）

2022/05/17 10:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「防疫監督平台：校園防疫停看聽，教育部別放生學子！」記者會質疑，國教行動聯盟調查顯示近8成5北部家長贊成統一停課，全國中小學校長協會也建議教育部統一暫停實體課至少2週，教育部竟回覆「目前沒有這樣的規畫」，忽視疫情高峰對於學童染疫的風險，把防疫壓力推給校方，這樣完全甩鍋、不負責任的教育部，根本是把學童健康安全置於危險當中。

國民黨副秘書長王育敏指出，這波疫情學生染疫人數持續上升，目前為止，學子染疫人數已達7萬7093人，其中大專院校學生1萬6843人，國小2萬5985人，教育部宣布大學可以遠距教學，像台大、政大、成大都已經宣布遠距教學直到本學期末。

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她強調，大學生多數已經打過疫苗，反觀多數未打疫苗的小學生，只有11萬人施打，比例不到1成，小朋友沒有疫苗保護，在疫情高峰，教育部難道不該採取保護政策？國民黨一直建議實施有薪防疫照顧假，不要讓家長為難，生活陷入困難，但中央政府什麼都不做，只讓學校、家長自行承擔問題，非常不負責任。

國民黨要求教育部應該明確規範，是要暫停實體課程，全面遠距教學，避開未來2週染疫高峰期，或提供學校足量快篩，快篩陰性才可實體上課，並即刻規劃停課配套，如補救教學期程、數位落差等問題，同時積極設法提高兒童疫苗施打率。

台北市家長會長協會公關事務長劉栗蘋表示，在目前政策下，家長們每天都在擔心，非常慌恐，教育品質也無法達到正常模式，政府應該保障學生的受教權，讓孩子有安心、安全的受教環境，家長則可以放心的拚經濟，確保生計，政府應該拿出統一的機制，讓家長有所依循。

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