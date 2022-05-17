為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    忽視學童染疫風險 國民黨：教育部別放生學子！

    國民黨今日上午召開「防疫監督平台：校園防疫停看聽，教育部別放生學子！」記者會。（記者施曉光攝）

    國民黨今日上午召開「防疫監督平台：校園防疫停看聽，教育部別放生學子！」記者會。（記者施曉光攝）

    2022/05/17 10:49

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「防疫監督平台：校園防疫停看聽，教育部別放生學子！」記者會質疑，國教行動聯盟調查顯示近8成5北部家長贊成統一停課，全國中小學校長協會也建議教育部統一暫停實體課至少2週，教育部竟回覆「目前沒有這樣的規畫」，忽視疫情高峰對於學童染疫的風險，把防疫壓力推給校方，這樣完全甩鍋、不負責任的教育部，根本是把學童健康安全置於危險當中。

    國民黨副秘書長王育敏指出，這波疫情學生染疫人數持續上升，目前為止，學子染疫人數已達7萬7093人，其中大專院校學生1萬6843人，國小2萬5985人，教育部宣布大學可以遠距教學，像台大、政大、成大都已經宣布遠距教學直到本學期末。

    她強調，大學生多數已經打過疫苗，反觀多數未打疫苗的小學生，只有11萬人施打，比例不到1成，小朋友沒有疫苗保護，在疫情高峰，教育部難道不該採取保護政策？國民黨一直建議實施有薪防疫照顧假，不要讓家長為難，生活陷入困難，但中央政府什麼都不做，只讓學校、家長自行承擔問題，非常不負責任。

    國民黨要求教育部應該明確規範，是要暫停實體課程，全面遠距教學，避開未來2週染疫高峰期，或提供學校足量快篩，快篩陰性才可實體上課，並即刻規劃停課配套，如補救教學期程、數位落差等問題，同時積極設法提高兒童疫苗施打率。

    台北市家長會長協會公關事務長劉栗蘋表示，在目前政策下，家長們每天都在擔心，非常慌恐，教育品質也無法達到正常模式，政府應該保障學生的受教權，讓孩子有安心、安全的受教環境，家長則可以放心的拚經濟，確保生計，政府應該拿出統一的機制，讓家長有所依循。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》教育部放寬停課標準！ 醫：「配套措施」應同步出爐
    2022/04/12 20:28

    健康網》教育部放寬停課標準！ 醫：「配套措施」應同步出爐
    國民黨團批食藥署放水高端 林靜儀：暴露該領域有多邊緣人
    2021/08/06 19:26

    國民黨團批食藥署放水高端 林靜儀：暴露該領域有多邊緣人

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    自由開講》國民黨一向只要政權不要國家
    2021/07/12 11:20

    自由開講》國民黨一向只要政權不要國家
    國民黨將捐10萬個FFP2口罩 供前線防疫人員使用
    2021/06/16 14:56

    國民黨將捐10萬個FFP2口罩 供前線防疫人員使用

    楠梓高中大學科大繁星閃耀 錄取再創新高！
    自由開講》沒有共產黨的中國國民黨！
    2021/04/25 15:35

    自由開講》沒有共產黨的中國國民黨！
    灌輸防疫正確觀念 勿讓生病孩童遭霸凌
    2020/02/25 05:30

    灌輸防疫正確觀念 勿讓生病孩童遭霸凌
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播