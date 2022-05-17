澎湖七美安檢所4人確診 接往馬公安置

七美安檢所4人染疫。（記者劉禹慶攝）

2022/05/17 10:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖疫情急速升溫，即將邁向千例大關，5鄉1市原本還有離島七美鄉是淨土，但卻傳出七美安檢所4人染疫，一度引發當地民眾恐慌，希望送往馬公本島收治，但因現行防疫政策是減少移動，衛生局希望就地安置，不過最後由海巡警艇接往馬公安置。

位在澎湖南海的七美鄉，原名大嶼，為唯一單純島嶼組成的鄉，以雙心石滬浪漫愛情島著稱，每年觀光旺季都是遊客如織，主要出入海運門戶南滬港，更是遊艇載客來回穿梭相當忙碌，不料主管海運出入的安檢所弟兄率先染疫，讓時常報關出海的漁民、遊艇船長等較為頻繁接觸者，都趕忙購買快篩自行篩檢。

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目前七美安檢所計有10名弟兄，共用南滬港前獨棟大樓，目前傳出2男2女，共計4人染疫，原本要安排民宿讓其他人居住，確診者單獨隔離，但因第七岸巡隊隊部不同意，因此只能先同住一棟樓，但為避免其他人染疫危險，將3、4樓分給確診者居住，其他弟兄則分居在1、2樓，並持續執行出入海報關業務。

由於七美是離島鄉，島上僅有衛生所醫護人力，加上居住在七美鄉以年長者及幼童居多，接種疫苗並不完整，因此染疫風險較大，地方建議希望能安排專船先將確診人員接回去馬公本島，但依照澎湖縣政府衛生局離島染疫處理流程，以不移動確診者為原則，由七美衛生所醫師負責送藥及觀察，若發生中重症情形，才會啟動農漁局護魚專船澎興號出動載送，海巡警艇只好出面接回確診人員。

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圖為七美雙心石滬。（記者劉禹慶攝）

七美確診者由海巡警艇接回馬公安置。（民眾提供）

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