紫斑蝶北返 高雄山區「蝶道」盛況持續到清明節

茂林生態公園紫斑蝶紛飛。（記者陳文嬋攝）

2022/03/17 23:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕天氣變暖紫斑蝶北返，高雄山區天空近來熱鬧非凡，茂林「紫蝶幽谷」的紫斑蝶成群往北，暫時棲息屏東北返的紫斑蝶也來湊熱鬧，趁著天氣晴朗上午成群穿越天空，形成「蝶道」盛況，將持續到清明節。

高雄茂林「紫蝶幽谷」是世界級的越冬型蝴蝶谷，每年吸引百萬隻紫斑蝶南下棲息過冬，近年來全球暖化效應下，越冬紫斑蝶棲息數量逐年減少，今年從50萬隻降為35萬隻，紫斑蝶因暖冬到處紛飛，南下棲息屏東山谷，甚至遠達恆春半島。

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近來隨著天氣變暖，原本棲息茂林「紫蝶幽谷」的紫斑蝶，今年比去年提早2週，逐漸往北遷移，原本棲息屏東山谷的紫斑蝶，近來伴隨南風吹拂，也來到高雄茂林等山區，預計停留大約2週。

值得一提的是，今年山區不缺水，植物生長茂盛，帶動紫斑蝶產卵數量增加，高雄重視自然生態環境保育，茂林山區芒果樹等開花，有機種植不噴灑農藥，成為紫斑蝶北返補充體力來源。

紫斑蝶義工、茂管處環教中心講師廖金山表示，紫斑蝶沿著荖濃溪、旗山溪山谷北上，一邊覓食、一邊產卵，民眾近來漫步沿岸山谷，可見成群紫斑蝶穿越天空，盛況將持續到清明節。

廖金山推薦觀賞蝶道熱點，民眾可於十八羅漢山下喝咖啡，也能坐在錫安山草地上觀賞蝶道，尤以茂林生態公園可見暫時棲息高屏地區紫斑蝶北返，也能觀看新生的小紫斑蝶最熱鬧。

高雄山區可見紫斑蝶北返。（廖金山提供）

紫斑蝶暫棲茂林水錦樹森林。（廖金山提供）

高雄山區可見紫斑蝶北返。（廖金山提供）

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