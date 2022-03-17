大溪慈湖又亮了！ 「夜遊慈湖─水岸光影季」明晚登場

「夜遊慈湖─水岸光影季」包含大型光球、染色燈具、月亮盪鞦韆燈等周圍光環境已設置完成。（記者李容萍攝）

2022/03/17 20:57

〔記者李容萍／桃園報導〕大溪慈湖又亮了！桃園市政府風景區管理處繼前年首度推出慈湖水舞秀掀起北橫觀光熱潮，今年升級推出「夜遊慈湖─水岸光影季」活動18日晚上6點30分揭幕，一連90天展至6月15日，於每晚6點30分至8點35分間共上演7場光影秀，以光雕及全息浮空投影方式，打造出光影結合數位科技感的慈湖，宛如開啟虛擬世界傳送門，進入前所未有的魔幻世界，每週五、六、日及連續假期，在慈湖廣場木棧道另有文創市集。

風景區管理處長廖育儀表示，夜遊慈湖活動四大觀賞亮點，邀請光雕投影專業團隊於水上架設直徑5公尺的裝置藝術，將雷射光投射於裝置藝術上；使用全息浮空投影呈現泰雅勇士3D立體動畫，讓民眾身歷其境；使用與東京奧運指定同款的大型雷射工程投影機，朝慈湖水岸舞台對面山景進行戶外投影；在慈湖銅像公園設置大型光球、染色燈具、月亮盪鞦韆燈、兔子造型燈、逾千支白色玫瑰燈及稻穗燈等光環境，營造夢幻無比的打卡去處。

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活動期間每週五、六、日及連續假期，下午3點30分至晚間8點30分，在慈湖廣場木棧道還有文創市集，包含特色DIY、特色小吃、桃園在地伴手禮、環保二手用品攤位等；下午5點還有集客活動表演，囊括親子最愛的小丑魔術、魔術泡泡、變臉秀、造型氣球表演、腹語表演等。

除了開幕日演出時間不同，每個五、六、日及連續假期，晚間6點05分與7點15分於慈湖水岸舞台各有一場精彩表演，將陸續推出火舞秀、LED舞蹈、原住民舞蹈、原住民樂團、日式太鼓表演等吸引民眾，此外民眾與舞台表演者互動及下載傳送門互動可以有機會帶回限量LED七彩蠟燭小禮物。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，北橫風景優美，慈湖為北橫沿線重要觀光景點，慈湖過去仰賴兩蔣文化園區帶動觀光發展，近3年市府推動慈湖觀光轉型，將慈湖、頭寮以及百吉等地區串聯成為生態旅遊新亮點，為了豐富北橫地區旅遊型態，連續幾年打造不同慈湖夜間活動，希望藉由夜賞慈湖活動讓民眾不只白天可以玩北橫，晚上也可以來北橫逛逛，欣賞北橫夜間不一樣的美麗。

「夜遊慈湖─水岸光影季」包含大型光球、染色燈具、月亮盪鞦韆燈等周圍光環境已設置完成。（記者李容萍攝）

「夜遊慈湖─水岸光影季」包含大型光球、染色燈具、月亮盪鞦韆燈等周圍光環境已設置完成。（記者李容萍攝）

逾千支白色玫瑰燈及稻穗燈營造慈湖夢幻無比的打卡去處。（記者李容萍攝）

逾千支白色玫瑰燈及稻穗燈營造慈湖夢幻無比的打卡去處。（記者李容萍攝）

夜遊慈湖來看大型光球、染色燈具、月亮盪鞦韆燈、兔子造型燈及逾千支白色玫瑰燈及稻穗燈。 （記者李容萍攝）

夜遊慈湖來看大型光球、染色燈具、月亮盪鞦韆燈、兔子造型燈及逾千支白色玫瑰燈及稻穗燈。 （記者李容萍攝）

夜遊慈湖來看大型光球、染色燈具、月亮盪鞦韆燈、兔子造型燈及逾千支白色玫瑰燈及稻穗燈。 （記者李容萍攝）

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