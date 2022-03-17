彰化醫界募物資援贈烏克蘭 國中生掏壓歲錢響應

華盛頓中學國中部學生楊子瑩（左二）捐贈以壓歲錢購買的睡袋、毛毯等物資，由我國駐海地前大使胡正浩（右二）代表受贈。（記者謝君臨攝）

2022/03/17 20:46

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委沈發惠與彰化縣醫療界聯盟、彰化縣議員參選人楊子賢，共同響應外交部發起的「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」活動，今天（17日）將募集到的80箱物資從彰化運抵外交部；代表受贈的海地前大使、外交部亞西及非洲司大使回部辦事胡正浩表示，感謝國人踴躍捐款、捐贈物資，外交部已募得7500箱物資，賑災專戶也收到近7億元善款。

沈發惠說，從2月24日俄羅斯侵略烏克蘭以來，烏克蘭受到戰火摧殘，人民流離失所，在戰火與酷寒雙重襲擊下，台灣人可以說是感同身受，希望藉此活動傳達訊息給烏克蘭人民，他們雖受強權欺凌，但在世界的每一個角落，尤其在台灣，有許許多多與他們站在一起的人，一同對抗強權，期待和平到來。

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彰化縣醫療界聯盟執行秘書張淑芬說，普廷不能為了個人利益發起戰爭，我們譴責普廷的暴行，也呼籲聯合國、美國要站出來保護弱勢國家；藉由今天的活動，期待集結全世界善的主流力量，可以促進和平早日再臨烏克蘭。

楊子賢說，這一個星期募集到今天，總計約80箱物資，將把彰化鄉親的熱情帶給烏克蘭，「看到烏克蘭人有這樣的狀況，我們台灣人不落人後，就是希望今天的烏克蘭不會是明日的台灣，並盼望烏克蘭能早日回歸和平。」

華盛頓中學國中部學生楊子瑩則以英語發言說，看到新聞上許多烏克蘭的兒童、青少年因為戰爭被迫與家人分離，連安穩睡覺的地方都沒有，為了響應活動，他用存了許久的壓歲錢購買睡袋、毛毯等物資，親手寫下祝福信，想為烏克蘭的小孩祈福。

除了物資，彰化藝術高中音樂班高三學生李沛軒則透過小提琴，帶來台灣作曲家蕭泰然的「出外人」，想用音樂為烏克蘭人祈禱戰爭能夠早日結束，撫慰他們的心靈，也盼烏克蘭人能再次踏回故土。

胡正浩說，感謝彰化各界發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，俄烏戰爭爆發至今已經22天了，造成近300萬烏克蘭人民流離失所，損失無數生命財產，台灣政府及人民展開人道救援，國人不僅捐了超過7500箱各類物資，也踴躍捐款，至今已捐出近7億元，外交部作為主導援助的部會，感到非常榮幸。

彰化藝術高中音樂班高三學生李沛軒（右）以小提琴帶來台灣作曲家蕭泰然的「出外人」，透過音樂為烏克蘭人祈禱戰爭能夠早日結束。（記者謝君臨攝）

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