新書5萬7710種創新高 國圖電子書及有聲書成新焦點

國家圖書館今發布最新統計，110年圖書ISBN申請統計，新書出版數為5萬7710種，創史上新高。（國圖提供）

2022/03/17 20:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館今發布最新統計，110年圖書ISBN申請統計，新書出版數為5萬7710種，成長率64.69％，電子書及有聲書成為出版新焦點，平均台灣每千人擁新書量為2.47本，較109年1.49本大幅上升，出版量回穩且站上台灣ISBN制度實施以來最高點。

國圖館長曾淑賢表示，110年圖書出版品銷售收入免徵營業稅政策上路，對促進出版產業發展有重大意義，由於免稅政策的吸引，過去較少申請ISBN的圖書如電子書、考試用書及教科書等，都能回歸制度作業，讓台灣的ISBN/EISBN編配更完備，而相關統計數據，也更能精確呈現台灣出版的全貌。

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依統計，110年1至12月，總計有4873家出版公司申請新書ISBN，出版新書（含電子書）計5萬7710種，較109年增加2萬2669種，新書量創歷年新高，且圖書資料類型更加多元，包括電子書及有聲書都大幅成長。

在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，以數位型式出版的電子書及有聲書成為許多人的閱讀首選，其中電子書有1萬7453種，占年度新書總量30.24％，另有聲書統計有442種，國際有聲書發展多年，相較於國外有聲書的快速發展，台灣有聲書尚在起步階段，其後續發展值得關注。

我國以小型出版社數量居絕對多數，有87.07％出版機構出版新書的數量不超過10種，但大型出版社則在去年更活躍並帶動整體出版量能，在109年出版量超過100種以上的出版機構僅45家，110年則有101家，其中出版量超過1千種以上之出版機構5家，大型出版社出版量占比上升23.65％，出版圖書主題則以「漫畫」、「考試用書」、「小說」、「教科書」及「兒童讀物」為最多。

出版量最高的為「語言／文學」類圖書，有1萬2718種，占全部新書總數的22.04％：其他新書出版量占比超過一成的圖書類型包括「社會科學」（1萬757種，占比18.64％）、「藝術（含各種藝術與休閒旅遊等）」（9516種，占比16.49％）及「應用科學」（7352種，占比12.74％）。

出版量最高為「語言／文學」類圖書，有1萬2718種，占全部新書總數的22.04％。（國圖提供）

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