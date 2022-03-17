中市政府拒「賽車教父」借場地 議員：喪失城市行銷先機

中市政府拒絕出界場地給「賽車教父」，議員張耀中抨擊市府，喪失城市行銷先機。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/17 19:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕近期火紅的台灣賽車教父廖志賢，欲在台中市測試其改裝的跑車車速，以回應中國網紅楊永杰的無禮嗆聲，經向台中市政府請求提供適合場地卻遭拒，市議員張耀中今天（17日）表示，市府把這麼好的城市行銷機會拱手讓人，實在非常可惜，有必要檢討。

中國網紅楊永杰在直播平台開嗆「台灣沒有快車」，有「台灣賽車教父」之稱，被眾人稱為「廖老大」的廖志賢，認為「是可忍，孰不可忍」，決定站出來替台灣發聲，他自行改裝一輛性能絕佳跑車，向楊永杰挑戰。

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廖志賢經營的公司設於台中，他在改裝跑車完成後，向中市政府提出申請，請市府提供適宜場地，以便進行0至400公尺測速，卻被中市政府拒絕，後轉向彰化縣政府求援，彰化縣昨天（16日）同意。

中市議員張耀中說，市府把城市行銷機會拱手讓人，非常可惜，廖志賢在直播時表示，他有正式向台中市政府提出申請，市府卻拒絕他，他申請的只是在封閉道路上測試車速，無關正式的賽車賽事。

對此，市府交通局表示，未接到正式申請，一般道路的車速，原則上不能高於80公里，建議廖另尋合法場地。

張耀中說，這事顯示市府行事僵硬，無法站在市民角度思考，「提供一個封閉性的場地供測速有這麼難嗎？」張耀中強調，此事近期在網路上引發熱烈討論，網民普遍認為不管當事人有否提出申請，市府都應該主動接觸協助處理困難，現在廖對外表示市府對他提出的申請一再阻撓，甚至拒絕，他只好轉而向彰化縣府求援，此事外界觀感不佳，該事件目前仍在網路持續發酵中。

張耀中說，賽車活動是一個龐大的產業，台中有許多的汽車零組件廠商，也不乏民間廠商推廣運動競速，2年前台灣極限賽車協會便曾舉辦轟動的「國際賽車節」，當時市政府未參與，事後更無做評估，這種事不關己的不作為心態，導致這次再度錯失先機，實在非常可惜。

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