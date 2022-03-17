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    高手在民間！盧信吉熱愛釣魚50年 自製蘆葦浮標像藝術品

    大里熱愛釣魚的盧信吉，用蘆葦自製浮標，每支都彩繪就像藝術品。（記者陳建志攝）

    大里熱愛釣魚的盧信吉，用蘆葦自製浮標，每支都彩繪就像藝術品。（記者陳建志攝）

    2022/03/17 18:59

    〔記者陳建志／台中報導〕高手在民間！台中市大里區熱愛釣魚的盧信吉，20多年前開始採大里橋下的蘆葦自製浮標，且越做越精緻，有的塗上水墨畫，有的則是現代漂流漆彩繪，每支都彷彿是一件藝術品，前市議員張芬郁前往拜訪時看到讚嘆不已，表示未來有機會將力推「線上工藝美術館」，帶動地方傳統工藝文藝復興，和更多人分享。

    張芬郁表示，日前到大里盧信吉家中拜訪，發現家中有眾多取材大里溪旁蘆葦製成的釣魚浮標，而且上面還有水墨畫、彩繪、每支都落款，精緻的程度讓她大開眼界。

    盧信吉說，自己迷上釣魚已經50年，目前市面上常見的浮標是以孔雀尾和巴木製作，但不少釣魚行家都會自己做浮標，自己因熱愛藝術創作，因此把每支浮標當藝術品，因大里溪取材方便，加上聖經中一句話「壓傷的蘆葦，他不折斷」，因此選擇蘆葦來做浮標。

    盧信吉說，大里橋下的蘆葦，正確名稱是二結芒，質地輕巧適合做浮標，但製作工序繁瑣，脫脂、漂白、陰乾、塑型…，加上繪製，一支浮標都要耗時10多天才能完成，自己會依照想釣什麼魚、該處流域深淺等不同特色，製作長短、胖瘦不同的浮標。

    張芬郁表示，大里霧峰是人文薈萃之地，民間有許多工藝高手，他們樂於和民眾分享卻無管道，也不擅長網路操作，未來有機會將力推「線上工藝美術館」，著重工藝家與外界的媒合與展示，要求市府專責協助，推動地方傳統工藝文藝復興。

    大里熱愛釣魚的盧信吉（左），用蘆葦自製浮標每支都像藝術品，讓前市議員張芬郁（右）讚嘆不已。（記者陳建志攝）

    大里熱愛釣魚的盧信吉（左），用蘆葦自製浮標每支都像藝術品，讓前市議員張芬郁（右）讚嘆不已。（記者陳建志攝）

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