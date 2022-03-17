台中舊山線鐵道自行車有譜！ 地方爭取2025年復駛

市議員陳本添及后里區各里里長盼用力推開舊山線三義段的大門，希望鐵道自行車能延駛至后里。（記者歐素美攝）

2022/03/17 18:23

〔記者歐素美／台中報導〕苗栗縣舊山線於108年營運鐵路自行車後，3年來吸客120萬餘人次，為地方帶來18多億元的觀光產值，台中市后里區也爭取鐵路自行車能復駛至后里，台鐵局目前已著手進行評估，立委楊瓊瓔及市議員陳本添今天率領后里區各里里長到苗栗取經，地方紛盼台局能比照苗栗營運方式，以促進后里的觀光，立委楊瓊瓔表示，台鐵局目前已進評估，希望分期分段施工營運，讓台中市的舊山線能在2025年完成復駛。

舊山線於1908年完工，具百年歷史，全長15.9公里，橫跨苗栗縣及台中市。其中，苗栗縣從三義車站至大安溪鐵橋，長12.4公里；台中市從大安溪鐵橋至后里車站，長3.5公里，途中共有三義、勝興、舊泰安站、后里等4站。民國87年，台鐵另建雙軌新山線，即現有西部縱貫鐵路，致舊山線停駛，民國99年至102年，地方爭取台鐵局行駛蒸氣列車及柴電列車往返三義至舊泰安站，惜因火車營運成本過大，每季活動皆虧損百萬，因缺乏經濟效益，致復駛計畫無疾而終。

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但苗栗縣政府於105年獲交通部觀光局跨域亮點補助計畫，以OT（民間參與）方式推動苗栗勝興車站至6號隧道北口，全長6公里的鐵道自行車，108年7月營運後成功吸引旅客，帶動苗栗觀光。負責營運的祺峰休閒事業有公司董事長游志勇表示，苗栗鐵道自行車營運3年多來，搭乘人數達120萬餘人，為苗栗帶來18億多的觀光產值，並創造在地就業機會。

立委楊瓊瓔及市議員陳本添，今天率領后里區各里里長到苗栗搭乘鐵道自行車，地方都希望鐵道自行車能延駛到后里舊泰安站，甚至后里站，以帶動后里觀光。

楊瓊瓔表示，舊山線三義到后里，還需修復三座橋樑等，修復經費初估約17億元，台鐵局目前已簽准成立「台鐵經營策略諮詢顧問暨舊山線財務計劃與經濟效益評估委託專業服務」採購評審小組， 希望在1年半內報交通部及行政院核定計劃及經費，在工程修復方面，修復加固大安溪鐵橋橋墩基礎等工程約需4年，地方希望中央能分期分段施工，以舊泰安站優先營運，讓台中市的舊山線能於2025年復駛鐵道自行車。

立委楊瓊瓔率后里區各里里長到苗栗搭乘舊山線鐵道自行車，盼爭取鐵道自行車延駛到台中市后里。（記者歐素美攝）

苗栗縣舊山線復駛鐵道自行車，三年來吸引120萬多人次搭乘，為苗栗創造十八億多元的觀光產值。（記者歐素美攝）

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