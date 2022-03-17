Taiwan can help！助烏克蘭生來台求學 東海大學設千萬獎學金

Taiwan can help！東海大學設千萬獎學金，用教育伸援烏克蘭生來台求學。（記者蘇孟娟攝）

2022/03/17 16:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕Taiwan can help！東海大學鑑於大批烏克蘭難民流離失所，率先成立「烏克蘭獎學金」，將資助10名烏克蘭學生遠離戰火，來台安心求學，補助學生4年學雜費及生活費，共計1600萬元，用教育伸援烏克蘭學生。

東海大學指出，俄羅斯、烏克蘭爆發嚴重的軍事衝突迄今已22天，戰火讓烏克蘭人被迫流離失所，東海大學秉持人道精神，校友及美國籍國際學院院長幸雅各攜手以「Taiwan can help, Tunghai can help too.」為出發點，催生推動烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」的安置計畫，盼透過外交部的協力，幫助尋求海外庇護的烏克蘭學生來台念大學。

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計畫發起人、東海大學國際學院院長幸雅各來台35年，他說，台灣真有很有人情味，台灣人更願意幫忙世界，他很高興自己能身在台灣，這次看到烏克蘭人民飽受戰火催殘，世界都想辦法援助，大學也能盡一份心力，東海決定從教育提出援助，盼助遠離戰火、尋求海外庇護的烏克蘭學生，來台享受最好的教育資源。

東海大學學務長龍鳳娣指出，幸雅各提出計畫後，校長張國恩極為重視，立即召集相關單位開會討論，拍板定案成立「烏克蘭獎學金」，將資助10名烏克蘭高中生來台就讀大學全額學雜費、定額生活補助費，並保障校內住宿、校內工讀及提供免費華語學習課程。

東海公關室主任黃兆璽指出，東海目前全校有510名國際生，雖沒有烏克蘭學生，但校方長期關注國際教育，這次發起幫助烏克蘭學生來台求學計畫，初步規劃資助每名烏克蘭學生1年的學雜費、生活費約40萬，10人約400萬，4年資助金額將高達1600萬；這個計畫已受到來自美東紐約、美西北加州、南加州校友們的支持，若計畫未來獲得更多社會資源挹注，將評估是否再增加援助人數。

但東海大學畢竟屬教育單位，黃兆壐與幸雅各指出，學生來源將請外交部及教育部協助向國際公布，徵求有意願來台的烏克蘭學生進東海大學求學；預計配合5月底前境外生招生期程辦理，烏克蘭學生若來東海求學，將就讀國際學院不分系英語學士班。

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