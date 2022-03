Taiwan can help！助烏克蘭生來台求學 東海大學設千萬獎學金

Taiwan can help!東海大學設千萬獎學金,用教育伸援烏克蘭生來台求學。(記者蘇孟娟攝)

2022/03/17 16:56

〔記者蘇孟娟/台中報導〕Taiwan can help!東海大學鑑於大批烏克蘭難民流離失所,率先成立「烏克蘭獎學金」,將資助10名烏克蘭學生遠離戰火,來台安心求學,補助學生4年學雜費及生活費,共計1600萬元,用教育伸援烏克蘭學生。

東海大學指出,俄羅斯、烏克蘭爆發嚴重的軍事衝突迄今已22天,戰火讓烏克蘭人被迫流離失所,東海大學秉持人道精神,校友及美國籍國際學院院長幸雅各攜手以「Taiwan can help, Tunghai can help too.」為出發點,催生推動烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」的安置計畫,盼透過外交部的協力,幫助尋求海外庇護的烏克蘭學生來台念大學。

計畫發起人、東海大學國際學院院長幸雅各來台35年,他說,台灣真有很有人情味,台灣人更願意幫忙世界,他很高興自己能身在台灣,這次看到烏克蘭人民飽受戰火催殘,世界都想辦法援助,大學也能盡一份心力,東海決定從教育提出援助,盼助遠離戰火、尋求海外庇護的烏克蘭學生,來台享受最好的教育資源。

東海大學學務長龍鳳娣指出,幸雅各提出計畫後,校長張國恩極為重視,立即召集相關單位開會討論,拍板定案成立「烏克蘭獎學金」,將資助10名烏克蘭高中生來台就讀大學全額學雜費、定額生活補助費,並保障校內住宿、校內工讀及提供免費華語學習課程。

東海公關室主任黃兆璽指出,東海目前全校有510名國際生,雖沒有烏克蘭學生,但校方長期關注國際教育,這次發起幫助烏克蘭學生來台求學計畫,初步規劃資助每名烏克蘭學生1年的學雜費、生活費約40萬,10人約400萬,4年資助金額將高達1600萬;這個計畫已受到來自美東紐約、美西北加州、南加州校友們的支持,若計畫未來獲得更多社會資源挹注,將評估是否再增加援助人數。

但東海大學畢竟屬教育單位,黃兆壐與幸雅各指出,學生來源將請外交部及教育部協助向國際公布,徵求有意願來台的烏克蘭學生進東海大學求學;預計配合5月底前境外生招生期程辦理,烏克蘭學生若來東海求學,將就讀國際學院不分系英語學士班。

