為桃市消防人員、中壢義消祈福 中壢慈惠堂點1482盞母娘平安燈

中壢慈惠堂為桃市消防人員、中壢義消點1482盞母娘平安燈祈福。（記者李容萍攝）

2022/03/17 16:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市從3月以來工廠火警頻傳，包括平鎮區佳鎂科技、觀音區永光化工廠、蘆竹區美福倉儲，以及號稱亞洲最先進物流中心的楊梅區家樂福物流中心連日大火，讓全市消防人員為了救火疲於奔命，主祀瑤池金母（俗稱王母娘娘、金母娘娘或母娘）的中壢慈惠堂，今（17）日為全市消防人員和中壢區的義消點上1482盞的母娘平安燈祈福，祈求王母娘娘賜福，讓任務更加順利。

桃園市消防局副局長龔永信率第二大隊大隊長戴明杉、民力運用科科長殷明坤及消防、義消代表一同出席活動，感謝中壢慈惠堂為消防弟兄點上母娘平安燈，其母娘平安燈每燈1500元，廟方編列1482人的點燈費共222萬3000元，相當可觀。

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中壢慈惠堂董事長陳燦宏表示，中壢慈惠堂成立今年滿70年，是地方居民的信仰中心，信徒眾多，逢年過節期間更有萬人空巷的盛況，除在地居民會前來參拜，外地遊客也會慕名前來參拜，廟方對於各項社會公益活動也是不遺餘力，近幾年捐贈消防車、勤務車以及社會局長照車、復康巴士等共7輛車，他預告今年農曆7月18日歡慶母娘誕辰及堂慶，要再捐贈1輛消防照護車，讓消防隊員可以入內休息、如廁和盥洗。

龔永信代表感謝中壢慈惠堂對於桃園市消防人員的照顧，除了點燈祈福，更給予車輛器材的實質幫助，包括2018年捐贈1輛近400萬的小型水廂消防車給轄區興國分隊使用，期盼透過這次的點燈祈福活動保佑桃園境內無災無患，所有消防人車出入平安、勤務順遂。

中壢慈惠堂為桃市消防人員、中壢義消點1482盞母娘平安燈祈福。（記者李容萍攝）

中壢慈惠堂為桃市消防人員、中壢義消點1482盞母娘平安燈祈福，圖右2為董事長陳燦宏、圖中為消防局副局長龔永信。（記者李容萍攝）

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