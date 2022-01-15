有洋蔥！ 他目睹板橋2爺爺手牽手散步 背後故事讓網友動容

近日有網友經過新北市板橋大觀路時，發現有2名爺爺手牽著手在散步，原來其中一名爺爺因為失明，所以另名爺爺要去運動時，都會帶他出門並牽著他的手一起散步，照片背後的洋蔥也感動許多網友。（圖取自臉書「我是板橋人」）

2022/01/15 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕好暖！近日有網友經過新北市板橋大觀路時，發現有2名爺爺手牽著手在散步，感情看似相當融洽，讓他忍不住拍下這溫馨又美好的畫面，就有網友好奇雙方關係，原來其中一名爺爺因為失明，所以另名爺爺要去運動時，都會帶他出門並牽著他的手一起散步，照片背後的洋蔥也感動許多網友。

一名女網友14日在臉書社團「我是板橋人」曬出2名爺爺牽手散步的背影照，並表示「我不是故意偷拍，老人家手牽手，一起扶持著散步，這個畫面真美好」，2名老人家互相扶持的照片也引發網友熱議，「人生到老，這樣就滿足了，幸福」、「互相幫助，非常感動」，還有在地人透露「他們感情非常好，我女兒都叫他們牽手阿伯」、「很常看到他們，真的是可愛的爺爺」。

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另外，也有網友好奇兩人的關係，對此，其中一名爺爺的媳婦留言解答，「那是我公公和他朋友啦！因為他朋友失明，所以公公早上要去散步運動時，會去他家把他朋友也帶出門，並牽著他散步」。不少網友對此感動直呼「很動人的故事，好溫暖、很感人，謝謝」、「這友誼真的好棒！希望我們到老也可相互扶持喔！」、「很暖心」。

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