武肺疫情升溫衝擊尾牙！ 調查局緩辦 廉政署停辦

由於疫情關係，調查局決定緩辦尾牙，廉政署停辦尾牙。尾牙示意圖。（資料照。記者葉永騫攝）

2022/01/15 23:40

〔記者吳政峰／台北報導〕春節即將來臨，大批旅外民眾返台過年，再加上武漢肺炎變種病毒Omicron傳染力高，使得近期疫情又有升溫的傾向，為了避免病毒找到破口擴散與顧及同仁健康，調查局本部已決定緩辦尾牙，並授權各縣市的外站視情況自行決定；廉政署決定停辦；矯正署則由各矯正機關自行判斷。

有鑑於疫情升溫，群聚密度高、又得脫下口罩吃飯的的尾牙，恐成為病毒擴散溫床。調查局為了降低同仁染疫風險，決定無限期緩辦局本部的尾牙，待疫情降溫後再擇日辦理，如已逾春節，則將舉行春酒。

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至於各縣市的外站單位，則視情況辦理，以疫情較嚴峻的桃園來說，桃園市調處已擬停辦尾牙；而台北市調處則擬更改尾牙形式，以便當會方式替代。

廉政署去年已停辦一次尾牙，今年時逢武肺疫情升溫，因而決定再停辦一年，以避免同仁群聚，增加染疫風險。

矯正署署本部則無辦尾牙的傳統，每年均由各矯正機關自行辦理，去年因為疫情未歇，多數矯正機關停辦。而考量矯正機關人口高密度、長時間聚集等特性，病毒一旦入侵，恐如星火燎原般一發不可收拾，故今年多數矯正機關也傾向停辦或是改採其他形式辦理尾牙。

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