愛相隨 苗縣公所主秘伴妻投入寄養家庭15年

公館鄉公所主任秘書余錦屏（左）、林秋專夫婦前後投入寄養家庭達15年。（記者彭健禮攝）

2022/01/15 20:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府今天舉辦年度新進寄養家庭授證及資深寄養家庭表揚，其中，公館鄉公所主任秘書余錦屏愛相隨，伴曾是寄養童的妻子林秋專，投入寄養家庭達15年，讓遭遇特殊處境的兒少，於成長階段能同樣獲得關愛。

苗栗家扶中心於1991年起接受縣府委託辦理寄養家庭服務，對於遭逢家變、身心虐待及嚴重疏忽照顧的兒少，提供替代性家庭式照顧。去年底新招募了8個家庭加入，目前全縣共有43個寄養家庭。

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縣府今天舉辦年度新進寄養家庭授證及資深寄養家庭表揚，由縣府社會處長楊文志頒發證書並表揚狀，感謝寄養家庭提供特殊境遇兒少一處溫暖的避風港。

服務滿20年的林坤城、施碧滿夫婦，經常臨危受命照顧國中寄養童，面對時值青春叛逆期的孩子，夫婦倆總是耐心以對，還不定期舉辦寄養童回娘家，保持聯繫，持續陪伴成長。

余錦屏則因妻子林秋專由親友拉拔長大，同樣是寄養兒，也愛相隨伴妻加入寄養家庭行列，先於高雄市政府服務時，參加高雄家扶中心寄養家庭行列10年，回苗栗縣服務後，又接續擔任5年的寄養家庭爸媽。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，寄養家庭以關懷與耐心提供服務照顧，尤其許多0～6歲的受照顧孩童有發展遲緩問題，因此寄養家庭不只要照顧生活起居及身心靈，還要奔波醫院帶孩子接受治療，期待更多家庭一起加入愛心服務的行列。

苗栗家扶中心去年底新招募了8個家庭加入，目前全縣共有43個寄養家庭。（記者彭健禮攝）

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