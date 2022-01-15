遠距上課「斷線」超崩潰！加拿國小師生製成動畫自嘲奪獎
〔記者吳柏軒／台北報導〕台東縣海瑞鄉加拿國小在去年疫情衝擊全國停課時，碰上網路斷線危機，不得已到戶外鄰近電線杆才能順利上網課，今年把這段辛苦又有趣的過程製成動畫作品《斷線》，不只意味網路斷線，也暗指師生理智斷線，風趣調侃獲評審青睞，拿下第13屆信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。
第13屆信誼兒童動畫獎今天（15日）頒發，主辦的信誼基金會說，未受武漢肺炎疫情影響，今年仍收1461件參賽作品，分為台灣兒童組與專業組，兒童組報名126件，專業組囊括海內外作品，有88國1201件同場角逐獎項。
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兒童組方面，由台東加拿國小的《斷線》與阿尼馬動畫工作室《米香的報恩》等2組作品拿下特優。
加拿國小教師林鳳如說，去年5月全國因疫情停課，偏鄉立即面臨網路斷線問題，因網路設備裝在電線桿上，孩子只能走出家門在院子擺課桌椅盡量貼近，才能順利上課，後決定把這段辛苦又有趣的過程用動畫來紀錄。來自布農族的創作學生邱晨欣說，自己還有2個妹妹，當時上課上到一半斷線，老師還必須跑來家中解決；另一名學生黃珮瑄也說，作品取作《斷線》，不只是網路斷線，還有老師的理智也跟著斷線。
而《米香的報恩》是資深動畫教學老師張淑滿帶領7名1到4年級的學生共同創作；張淑滿說，故事靈感是取材路邊爆米花小販，原本打算讓孩子採訪阿公阿婆，不料碰上疫情，進而轉成遠距動畫製作，孩子居家分工執行，包含自製腳本故事、架設備、錄音、製作動畫玩偶、場景搭設等，全部遠距完成，其中，有個孩子原本坐輪椅，過去參與度較低，但這次卻能發揮其操作平板的技能，更加鼓舞激勵。