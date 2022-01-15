遠距上課「斷線」超崩潰！加拿國小師生製成動畫自嘲奪獎

台東縣海瑞加拿鄉加拿國小師生將遠距上課網路斷線過程化為動畫作品《斷線》，不只意味網路斷線，也是師生理智斷線等比喻，拿下第13屆信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。（記者吳柏軒攝）

2022/01/15 20:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕台東縣海瑞鄉加拿國小在去年疫情衝擊全國停課時，碰上網路斷線危機，不得已到戶外鄰近電線杆才能順利上網課，今年把這段辛苦又有趣的過程製成動畫作品《斷線》，不只意味網路斷線，也暗指師生理智斷線，風趣調侃獲評審青睞，拿下第13屆信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。

第13屆信誼兒童動畫獎今天（15日）頒發，主辦的信誼基金會說，未受武漢肺炎疫情影響，今年仍收1461件參賽作品，分為台灣兒童組與專業組，兒童組報名126件，專業組囊括海內外作品，有88國1201件同場角逐獎項。

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兒童組方面，由台東加拿國小的《斷線》與阿尼馬動畫工作室《米香的報恩》等2組作品拿下特優。

加拿國小教師林鳳如說，去年5月全國因疫情停課，偏鄉立即面臨網路斷線問題，因網路設備裝在電線桿上，孩子只能走出家門在院子擺課桌椅盡量貼近，才能順利上課，後決定把這段辛苦又有趣的過程用動畫來紀錄。來自布農族的創作學生邱晨欣說，自己還有2個妹妹，當時上課上到一半斷線，老師還必須跑來家中解決；另一名學生黃珮瑄也說，作品取作《斷線》，不只是網路斷線，還有老師的理智也跟著斷線。

而《米香的報恩》是資深動畫教學老師張淑滿帶領7名1到4年級的學生共同創作；張淑滿說，故事靈感是取材路邊爆米花小販，原本打算讓孩子採訪阿公阿婆，不料碰上疫情，進而轉成遠距動畫製作，孩子居家分工執行，包含自製腳本故事、架設備、錄音、製作動畫玩偶、場景搭設等，全部遠距完成，其中，有個孩子原本坐輪椅，過去參與度較低，但這次卻能發揮其操作平板的技能，更加鼓舞激勵。

阿尼馬動畫工作室指導教師張淑滿（後中）透過顯上教學，與7名1到4年級的學生創作，作品《米香的報恩》靈感來源是路邊的爆米花小販，拿下第13屆信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。（記者吳柏軒攝）

台東縣海瑞鄉加拿國小在去年碰上疫情全國大停課，一開始網路斷線，學生只能把桌椅搬到室外，好接近網路訊號設備，才能避免網課不斷線，這段經歷也被師生拿來製作成動畫《斷線》獲獎。（林鳳如提供）

疫情衝擊下，參與阿尼馬動畫工作室的學童雖無法親自採訪爆米花小販，仍透過網路，學習爆米花過程，並自製腳本、玩偶與場景等，眾人遠距合力完成《米香的報恩》動畫。（張淑滿提供）

疫情衝擊下，參與阿尼馬動畫工作室的學童雖無法親自採訪爆米花小販，仍透過網路，學習爆米花過程，並自製腳本、玩偶與場景等，眾人遠距合力完成《米香的報恩》動畫。（張淑滿提供）

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