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    桃源寶山賞櫻季開幕 5千株山櫻迎客到過年

    山櫻綻放迎接寒冬。（記者黃旭磊攝）

    山櫻綻放迎接寒冬。（記者黃旭磊攝）

    2022/01/15 17:18

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕111年度桃源區櫻花季「櫻為與你相遇」在寶山二集團公園開幕，受冷氣團影響，近5千株山櫻盛開近5成，即日起到農曆過年迎接旅客到訪。

    「彷彿來到桃花源！」高雄市原民會主委阿布斯、觀光局專委陳傑軒、議員賴文德及寶山社區發展協會理事長柯樹山等上百人，今天齊聚櫻花公園，近5千株吉野櫻、河津櫻、山櫻花及八重櫻花苞綻放，由於強烈大陸冷氣團來襲，入夜海拔1千3百山區低溫在10度以下，花苞綻放迎接寒冬。

    桃源區長謝英雄説，15年來種植櫻樹超10公頃，目前吉野櫻、河津櫻先開，山櫻花則剛開始綻放，預計農曆除夕後盛開持續至元宵。

    由於遊客踴躍，停車場車位上午8點滿席，公所安排六龜觀光休閒協會接駁車，在土壠灣與櫻花公園間接駁，布農族樂團到場伴奏，招待遊客在樹下品嚐山嵐繚繞「寶山茶」茶席。

    阿布斯指出，桃源愛玉館也將開幕，遊客賞花、泡湯帶回把寶山特產，另方面邀請中北部遊客遊賞2022台灣燈會，衛武營燈區第一週末連續兩天（2月19、20日）有原住民主題活動。

    聚寶來景觀休憩餐飲業者蔡先生指出，交通部觀光局派吉祥物台灣黑熊，到寶來招攬遊客，而除了櫻花公園，南橫公路沿線拉芙蘭有超過5百株八重櫻，預計農曆年前盛開。

    「櫻為與你相遇」在寶山二集團公園開幕。（記者黃旭磊攝）

    「櫻為與你相遇」在寶山二集團公園開幕。（記者黃旭磊攝）

    吉野櫻綻放迎接遊客。（記者黃旭磊攝）

    吉野櫻綻放迎接遊客。（記者黃旭磊攝）

    近5千株山櫻盛開近5成。（記者黃旭磊攝）

    近5千株山櫻盛開近5成。（記者黃旭磊攝）

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