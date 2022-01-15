超商拍照行不行？資深員工曝4種「必擋情況」

原PO自稱擔任超商店員10年，分享絕對會阻擋客人拍照的4種情況。圖與新聞事件無關，示意圖。（彭博）

2022/01/15 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣超商密度頗高，除了店內銷售各式貨品外，還有著多樣化的便利服務，舉凡繳費、寄快遞或領包裹等，都能輕鬆完成。近日就有一位自稱在超商服務超過10年的員工透露，遇到客人入店拍照時，原則上不會勸阻，但也點出絕對會擋下的4種情況。

根據原PO在《PTT》的貼文指出，他在超商工作10年，基本上值班時，若是他的客人，想拍照給朋友，詢問要買哪個商品，基本上他是不會阻止，畢竟有錢賺何樂不為。不過若是發生以下「4種情況」他則無論如何都會出手制止。

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首先，若是客人在沒告知櫃台人員的狀況下，逕自拍照，把超商當自己伸展台；第二，明顯沒有攝下超商「商標」及「員工」的攝影行為；再來則是「為了作報告就來拍的大學生」；最後一種則為疑似是要拍「抖音」影片的民眾。

此外，原PO也透露秘辛，其實「超商神秘客」前往訪視時，也會錄影，那種狀況下，他也不會阻止，因為讓對方拍攝，能幫店內拿下「超高評分」與「獎金。」

對此，網友表示：「神秘客是不是都有一定的評分流程啊」、「最近這幾件新聞發生後，店員制止拍照大概會很猶豫吧」、「我在超商拍整排冷藏櫃或冰櫃，問家人要吃什麼，沒被阻止欸」、「挑飯糰太久，有被當成神秘客過，說是太久，店員要主動幫忙。」

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