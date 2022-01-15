府城遶境另類宣傳打疫苗 飲料杯張貼「1922疫苗預約起來」標籤

府城聖天堂今天遶境的路關頭均請禮生手持實名制及疫苗預約平台QR-CODE，宣導儘速施打追加劑。（記者王姝琇攝）

2022/01/15 17:09

〔記者王姝琇／台南報導〕府城聖天堂今舉辦建堂50週年慶暨進香回鑾遶境大典，面對本土疫情升溫，陣頭隊伍特地張貼實名制及1922公費疫苗預約平台的QR-CODE，主家也秀出已施打第3劑的小黃卡，鼓勵民眾儘快接種追加劑；另有信眾送來200杯貼有「1922疫苗預約起來」標籤的咖啡慰勞工作人員。

府城聖天堂去年6月恭請余府千歲參加西港香科，不料遇到本土疫情爆發相關活動都延期，余府千歲在西港慶安宮駐駕超過半年，今天起駕回鑾並舉辦建堂50週年慶暨進香回鑾遶境大典。因應疫情縮小規模辦理，200餘公尺長隊伍，僅10個陣頭加上唯一1頂余府千歲神轎，一早從西港出發，西港區公所主秘黃崇賢 一早也到場關心鞭炮施放及落實防疫，台南市警局也派員疏導交通，預計晚間6點可抵達本堂。

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聖天堂堂主吳東昇表示，府城迓熱鬧文化悠久，交陪境均不吝於展現交情，值此全民提升防疫之際，希望宗教活動也能盡份心力，於是在路關頭（陣頭最前端）請禮生手持實名制，及1922公費疫苗預約平台QR-CODE，部分陣頭車隊及交陪境宮廟也有張貼；此外，呼應總統蔡英文、副總統賴清德今日完成第3劑施打，工作人員也秀出已施打第3劑的小黃卡力挺。

此外，還有位陳姓女信眾特地買來200杯咖啡慰勞轎班人員，而每杯飲品上頭都貼有「府城聖天堂 五十週年余府千歲遶境 1922疫苗預約起來」的標籤。她受訪時表示，之前與聖天堂結緣，得知他們回鑾遶境結合呼籲民眾施打疫苗，特地以家用列印機印好200張標籤，買來咖啡自己貼再送給轎班，表達支持之意。

市府民政局宗教禮俗科長何榮長表示，對於宗教活動與宣傳接種疫苗相結合的作法予以肯定，希望民眾能落實實名制，支持府城宗教優質化政策。

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祀典大天后宮常務委員魏茂雄（最前圖左）呼應聖天堂堂主吳東昇（最前圖右），鼓勵民眾施打疫苗並落實實名制。（記者王姝琇攝）

陳姓女信眾特地買來200杯咖啡慰勞轎班人員，且每杯都貼有「1922疫苗預約起來」的自製標籤。（記者王姝琇攝）

不同於數10頂神轎一同遶境，府城聖天堂今舉辦建堂50週年慶暨進香回鑾遶境大典，僅1頂余府千歲神轎。（記者王姝琇攝）

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