防疫優先 陳其邁：高雄市各學校暫勿跨縣市活動

高雄市長陳其邁今（15日）在三鳳中街出席年貨大街活動突然喊卡不發小紅包，也建議各級學校暫停跨區戶外活動、旅遊。（記者許麗娟攝）

2022/01/15 15:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕國內北部疫情升溫，加上Omicron病毒變異株傳染力高，高雄市長陳其邁今（15日）出席三鳳中街年貨大街開賣活動，除了臨時取消親自發放開運小紅包，也表示不鼓勵各級學校跨縣市戶外活動、旅遊，特別是疫情較嚴峻的縣市，若前往回來須進行自主健康管理。

陳其邁指出，各級學校的防疫措施，教育局與衛生局會再討論出防疫疫標準，基本上包括學校窗戶要保持通風、用餐須使用隔板，最重要是戴口罩和清消頻率要增加，校園戶外教學的部分，以在高雄市為原則，強烈建議暫時不要到有本土傳染個案的縣市進行跨區的戶外活動或旅遊，若有必要要前往，包括防疫計畫、與家長的討論和溝通，也須讓教育局了解相關的防疫以做審核，回來後也要進行自主健康監測。

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陳其邁進一步說明，主要因為12歲以下學生沒有打疫苗，假如沒有抗體則傳染力強，雖然小朋友的症狀較輕，但是回家可能會傳染給家人，所以還是要特別、特別的小心，所以是不鼓勵進行跨區的教學，盡量以高雄市為主。

對於年貨大街的防疫，陳其邁表示，有請經發局協同管委會，在年貨採買的時進行分流，希望大家分散採買的時間，像三鳳中街今年就已經提早購買年貨，防疫部分，最重要的是每個來採買年貨的人要戴口罩、加強清消，其他特殊的規定，比如說熱食要加蓋，或者是不能試吃，也不能邊走邊吃，若違規情節嚴重將會開罰。

陳其邁也提及今年將不會親自發放小紅包，雖然高雄目前沒有任何本土個案和社區傳播的風險，基本上社區是安全的，上次一位桃園確診的同學到高雄，但因為他並不是在可傳染期間來高雄，所以目前為止高雄的社區是安全的，不過市府還是會採取比較高的標準防疫，今年過年他會提早到廟裡參香，或是到各團體拜年，但是今年不會發紅包。

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陳其邁出席三鳳中街過好年活動，由醒獅團帶領下進會場。（記者許麗娟攝）

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