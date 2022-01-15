救災30多年當選義消楷模 主角缺席、消防員兒子代領獎

受到父親蘇香庭影響，蘇晏寬通過消防特考現在彰化消防局服務，今天代替父親領獎。（記者黃淑莉攝）

2022/01/15 15:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣消防局今天辦理消防暨義消楷模人員表揚，共有表揚53人，其中四湖義消分隊副隊長蘇香庭去年因腦溢血過世，由擔任消防員在彰化縣消防局服務的大兒子蘇晏寬代為領獎。

今天表揚由雲林縣長張麗善一一頒發證書，獲表揚消防及義消人員的家屬也到現場分享榮耀，張麗善指出，消防是一個做好事行善的志業，感謝所有消防、義消人員，還有在背後默默支持的眷屬們。

請繼續往下閱讀...

今天唯一缺席獲獎人蘇香庭，由兒子蘇晏寬代為領獎，雲林縣消防局長林文山表示，蘇香庭加入義消30多年，參與救災案件無數，不管住宅、工廠火警都可以看見他的身影，有時連趕好幾場救災，10年前身體不適住院休養後，繼續投入救災工作，精神及熱情令人敬佩。

蘇晏寬回憶指出，他還沒出生前爸爸就擔任義消，印象最深刻是小時候爸爸載著全家人或他出去，只要聽到有救災呼叫，老爸二話不說把車子調頭或加速衝到現場，全家人就在一旁等待，若只有他的話，爸爸會把他放在消防車上。

蘇晏寬說，可能是從小坐消防車及進出災害現場，對消防工作有股莫名熱情，大學電機系畢業後，參加消防特考及格，很開心能加入消防行列，延續爸爸救災、救人的熱情及使命感。

雲林縣消防局今天表揚53位消防及義消楷模人員。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法