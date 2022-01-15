中央盤整兒童專責病床 侯友宜打包票：新北醫療量能夠

新北市長侯友宜對新北市的醫療量能打包票。（記者何玉華攝）

2022/01/15 15:17

〔記者何玉華／新北報導〕關於防疫中有關兒童專責病床部分，新北市長侯友宜今天表示，新北市近期不斷開啟專責病房，全市的量能可達1300床以上，目前已開啟約500床接近一半，其中會有一部分留作收治兒童使用；新北市的醫療量能足夠，中央要盤點專責病床，新北市一定全力配合。

對於近期確認的個案中，多人的足跡都是搭乘台鐵、捷運等公共運輸，會不會擔心疫情往新北市擴散。侯友宜表示，北北桃本來就是一個共同的生活圈，最近2個確診個案裡面，聯邦銀行行員的先生住在新北市、在台北工作，所幸匡列的接觸者採檢目前都是陰性；還有到新北某家餐廳辦理尾牙，也匡列採檢12人都是陰性。

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侯友宜說，的確擔心大眾捷運系統，所以要不斷的從捷運、從公車體系去落實防疫措施，尤其在氣溶膠這樣一個傳播的方式底下，空氣的流通非常重要，大眾捷運系統一定要嚴格的把關，也請全民配合落實防疫。

對於指揮中心要把輕症患者送雙北加強防疫旅館，侯友宜說，新北市的醫療量有部分支援其他縣市，還沒有多大的問題。但要做最壞打算，把集中檢疫所準備好以備不時之需；目前還足夠，但要不斷的去調整，一旦防疫旅館高峰需求期減弱下來，有部分可以調整為集中檢疫所，這都是一種滾動式彈性的應變。

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