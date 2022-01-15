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    南投書法名家齊聚一堂 市場旁揮毫贈春聯助攤商拚經濟

    南投縣文化局「壬寅年新春揮毫」活動，吸引民眾排隊領取春聯。（記者謝介裕攝）

    南投縣文化局「壬寅年新春揮毫」活動，吸引民眾排隊領取春聯。（記者謝介裕攝）

    2022/01/15 14:42

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「壬寅年新春揮毫」活動，今日在縣府文化局前廣場登場，由縣內25位書法名家現場揮毫題字，民眾也都在遵守防疫規定下，戴口罩排隊等待領取春聯，明（16）日則換南投市公所接棒，在公有零售市場土地公廟旁舉辦揮毫活動，只要在菜市場購物的民眾都可免費取領春聯，為活絡經濟、提升買氣盡分心意。

    「壬寅年新春揮毫」活動，在南投廣靈民俗技藝團炒熱氣氛後，緊接著由文化局長林榮森進行開筆儀式，祈福大家虎運到、虎氣來，新的一年能早日擺脫疫情陰霾，百業振興。

    林榮森指出，台灣傳統文化於農曆春節期間，以吉利、喜慶的春聯貼於家門，象徵除舊佈新，該局為了推廣傳統文化藝術之美，每年都會辦理新春揮毫活動，除了傳統春聯，還有提供客語版春聯，限量500份，期許藉此活動為縣民帶來新春氣象。

    此次參與活動的25位書法名家包括謝坤山、吳明晃、陳恆聰、洪助誠、洪森熙、劉志欣、林文士、洪嘉勇、曾惠楨、吳德賢、莊一琳、洪澄清、謝再智、鄭麗娟、陳景元、張碧雲、楊小鈴、黃昭祥、張文岳、林戊震、陳連忠、柯榮忠、洪毓秀、楊惠如、林旗成，每位名家字體各有特色，也深受民眾喜愛。

    南投縣文化局「壬寅年新春揮毫」活動過程中，與會的書法名家也祝福新的一年，大家能早日擺脫疫情陰霾。（記者謝介裕攝）

    南投縣文化局「壬寅年新春揮毫」活動過程中，與會的書法名家也祝福新的一年，大家能早日擺脫疫情陰霾。（記者謝介裕攝）

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