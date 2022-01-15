全國第一！甘薯獲全球優良農業認證 農糧署：未來可打國際杯

「瓊埔合作農場–阿甘薯叔」獲全球優良農業規範認證。（記者林國賢攝）

2022/01/15 13:29

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣水林鄉「瓊埔合作農場–阿甘薯叔」經由GGAP Option 2集團驗證，通過全球優良農業規範（GLOBAL Good Agricultural Practice），認證為安全無虞、友善土地農作物，更具國際市場競爭力。

全球優良農業規範授證（GGAP）授證典禮今天上午在合作農場舉行，農糧署副署長姚志旺、立委蘇治芬、議員蔡岳儒、水林鄉長許山埜、雜糧基金會董事長林源泉與多位農民到場觀禮，同時觀摩自動化甘藷採收機。

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姚志旺表示，甘藷是水林最重要的作物，成為第一個全球優良農業規範認證，不僅讓國內消費者認識甘藷，未來更可以打國際杯，是雲林農民的驕傲，希望未來耕作面積能夠持續擴大。

立委蘇治芬說，甘藷是大宗作物，產量高，常常價格不好，很佩服「阿甘薯叔」創辦人蘇嘉益願意推廣國際認證，過程很辛苦投資相當龐大，希望政府機關能夠給予更多的協助，讓這項友善農作更順利走下去，另外，合作農場已獲國際認證，未來應加入食農教育，讓下一代能夠認識這塊土地與農作。

水林鄉長許山埜表示，公所經過3年半的努力，甘藷專區經營有成，建構了標準化的契作機制，確保了甘藷價格之穩定，也保障及提升農民的收益。

蘇嘉益說，全球優良農業規範（GGAP）是國際公認的農業生產規範，確保食品或農產品安全無虞，除了制定標準化嚴格的食物衛生管理程序，對員工的健康福利、環境汙染、動物福祉、生物多樣性皆有保護機制，從採收到出貨前的風險皆納入評估與管理，合作社目前有10公頃甘藷田獲得認證。

蘇治芬（左2）觀摩自動化甘藷機。（記者林國賢攝）

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