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    視察校園防疫 史哲：應提升警戒、特別是用餐環境與廁所清消

    高市副市長史哲（紅衣）與教育局長謝文斌，視察國小營養午餐用餐情況與防疫措施。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長史哲（紅衣）與教育局長謝文斌，視察國小營養午餐用餐情況與防疫措施。（記者王榮祥翻攝）

    2022/01/15 11:28

    〔記者王榮祥／高雄報導〕北部疫情升溫引發關注，高雄市政府則持續加強整備，副市長史哲偕同教育局長謝文斌視察國中、小，提醒學校應提升防疫警戒力道，特別是師生用餐環境及廁所清消，並要求確實佩戴口罩與勤洗手。

    史哲指出，因應國內Omicron疫情升溫，防疫作為不能鬆懈，他與教育局長謝文斌昨特地前往明華國中、龍華國小，視察校園防疫工作及關心師生健康情形，並提醒學校提升防疫警戒，特別是師生用餐環境及廁所清消，並要求確實佩戴口罩與勤洗手。

    他表示，Omicron變異株傳染性強，快速、短暫的接觸即會導致感染，所以對於公共場合、常有多人接觸的物品，應加強清潔消毒。

    在校園環境中，應特別重視師生取餐用餐環境，及廁所的清消，建議學校用餐時使用防疫隔板、注意動線，保持防疫距離。

    此外，他也要求學校需確實掌握全校師生接種情形，並再宣導落實測量體溫、戴口罩、勤洗手等防疫習慣。

    也要請符合新冠疫苗公費施打對象的教職員工生，能盡速配合衛生單位至指定醫療場所接種疫苗，以提升群體免疫力，教室、廁所與校園環境也要定期清消，共同維持校園防疫安全。

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    史哲提醒學校應提升防疫警戒力道，特別是師生用餐環境及廁所清消，並要求確實佩戴口罩與勤洗手。（記者王榮祥翻攝）

    史哲提醒學校應提升防疫警戒力道，特別是師生用餐環境及廁所清消，並要求確實佩戴口罩與勤洗手。（記者王榮祥翻攝）

    史哲提醒學校應提升防疫警戒力道，特別是師生用餐環境及廁所清消。（記者王榮祥翻攝）

    史哲提醒學校應提升防疫警戒力道，特別是師生用餐環境及廁所清消。（記者王榮祥翻攝）

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