60年檜木老屋驚豔！ 取得嘉義市首間木造民宿執照

嘉義市首間檜木木造民宿有春枟宅。（嘉義市府提供）

2022/01/15 10:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府推動市區合法民宿，2020年12月25日公告嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」，區域內已有6家民宿登記，有「嘉義慢漫」、「拉瓦宅」、「八拾二弄文旅」、「搖尾巴民宿」、「回朔民宿」及「有春枟宅」，其中去年11月23日取得合法登記證的「有春枟宅」為嘉義市首座木造民宿，呈現新舊融合，為舊城區帶來不一樣的住宿環境。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市區中處處可見人文底蘊的累積，如老市場、老街區、老巷弄、廟宇、醫生館等，見證歷史發展，很高興能看到嘉義市有第一家合法木構造建築民宿，復古風味結合創新設計，可見民宿經營者用心規畫及設計巧思。

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業者陳寶全表示，「有春枟宅」為一棟近60年的檜木老屋，具有復古懷舊風，老屋主結構是珍貴檜木所組成，經申請嘉義市府文化局舊屋力經費，整修維護，保有老屋的原始風味，不破壞整體結構，花費很多心力跟巧思，將現在住宅生活元素融入老屋中。

陳寶全說，取名「有春」，在台灣話是「有餘」，代表富足，「枟」是 木的紋理，因為嘉義市為木都，取名凸顯其特色，將國人講究的「有春」結合「枟」，住進來可感受到懷念的復古風，加上濃濃的人情味，在在將嘉義市的木都精神發揚到最佳境界。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市目前計有7家民宿，1家為休閒農場內的「五柳園民宿」，其他6家在「具人文或歷史風貌之相關區域」內，希望嘉義市能有更多具有特色的旅宿環境，滿足各種客群旅客。

嘉義市首間檜木木造民宿有春枟宅。（嘉義市府提供）

嘉義市首間檜木木造民宿有春枟宅。（嘉義市府提供）

嘉義市首間檜木木造民宿有春枟宅。（嘉義市府提供）

嘉義市長黃敏惠參觀有春枟宅。（嘉義市府提供）

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