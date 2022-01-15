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    四重溪變裝路跑超逗趣 民眾不忘口罩戴緊緊

    四重溪變裝路跑超逗趣。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪變裝路跑超逗趣。（記者蔡宗憲攝）

    2022/01/15 10:05

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕四重溪溫泉季去年點燈後，璀璨夢幻的燈海吸引遊客到訪，屏縣府陸續舉辦系列活動拉抬人氣，今天早上的「變裝趣味路跑」，吸引數百民眾換上「奇裝異服」，四重溪公園瞬間充滿動畫風，為了防範日益升高的疫情，民眾即便運動也全程口罩戴緊緊。

    「變裝趣味路跑」總長4.6公里，完全是採體驗方式沒有競賽名次，大多是一家大小或年輕情侶攜伴參加，少了衝刺速度的過程，反而多了「爭奇鬥艷」的比拼，交通部觀光局的「喔熊」玩偶也到場共襄盛舉，成員現場的人氣明星，吸引許多民眾爭相合照留念。

    四重溪觀光發展協會總幹事張正昇表示，近期因為北部變種病毒Omicron疫情嚴重，已經衝擊到近期的住宿率，為了維護參與路跑民眾的防疫，特別提醒參與活動及旅遊民眾全程戴上口罩，配合度都很高。

    屏縣府觀光傳播暨國際事務處表示，這趟路程由四重溪溫泉公園出發，沿著四重溪闖關、路跑，途中經過石門古戰場及牡丹社事件紀念公園，造訪具有歷史意義的歷史文化地景，不僅趣味更能欣賞清幽美麗的山景及得天獨厚的風景，希望能讓更多民眾感受到四重溪地區，除了溫泉好湯之外的綺麗美景。

    四重溪變裝路跑，民眾變裝超逗趣。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪變裝路跑，民眾變裝超逗趣。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪變裝路跑，觀光局吉祥物也來參與。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪變裝路跑，觀光局吉祥物也來參與。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪變裝路跑，動畫風十足。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪變裝路跑，動畫風十足。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪變裝路跑，動畫風十足。（記者蔡宗憲攝）

    四重溪變裝路跑，動畫風十足。（記者蔡宗憲攝）

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