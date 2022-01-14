中壢東興國中1學生確診 校門口設採檢站漏夜篩檢

桃園市政府深夜緊急在中壢東興國中加開採檢站，緊急通知確診學生的接觸者到校採檢。（東興國中提供）

2022/01/14 23:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今晚（14日）宣布新增3例確診病例，均為中壢高商確診女學生案17774的相關接觸者。其中1例是案17774就讀東興國中的同住家人，桃園市政府已在東興國中校門口緊急開設採檢站，漏夜採檢超過120名確診國中生的接觸者。

指揮中心今晚說，新檢出3例陽性個案（待編號，Ct值介於18-30），均為女性，年齡皆為10多歲，為案17774相關接觸者，其中2人為同班同學，另1人為同住家人，就讀中壢區某國中。

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校方說，全校師生超過2600人，今天已預防性停課一天，由於今晚校內出現確診個案，全校延長停課到27日，同時通知師生明天就近到社區採檢站採檢。

校方指出，目前確診學生已送往集中檢疫所，市府也已緊急匡列並通知確診學生的同班師生逾40人採檢。另外，校方為求安心，也通知補習班師生逾70人，總計超過120人立即到校門口臨時開設的採檢站採檢，相關作業漏夜進行中，確診學生的同班同學和任課老師則於採檢後返家居家隔離14天。

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東興國中深夜加開採檢站，緊急通知確診學生的接觸者到校採檢。（東興國中提供）

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