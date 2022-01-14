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    產官學合作 金門特色酒糟牛肉排、牛肉丸各領風騷

    金大食品科學系副教授李欣玫說，酒糟牛因飼養期長，肉質鮮甜，肌肉纖維粗，彈性很好，將其特性發揮在牛肉丸上，嚼起來更具口感。酒糟牛肉肉味鮮嫩，經過重新組合油脂和瘦肉的黃金比例製成的牛肉排，有飽滿的牛肉味。（記者吳正庭攝）

    金大食品科學系副教授李欣玫說，酒糟牛因飼養期長，肉質鮮甜，肌肉纖維粗，彈性很好，將其特性發揮在牛肉丸上，嚼起來更具口感。酒糟牛肉肉味鮮嫩，經過重新組合油脂和瘦肉的黃金比例製成的牛肉排，有飽滿的牛肉味。（記者吳正庭攝）

    2022/01/14 23:17

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣畜產試驗所攜手國立金門大學食品科學系，今天舉辦「畜產品利用與商品研發計畫」成果發表會，秀出以金門特色酒糟牛後腿肉加工製成的牛肉排及風味牛肉丸，並由畜試所技術轉移給金牪餐廳，3方聯手行銷酒糟牛，為金門產官學合作再添佳作。

    「畜產品利用與商品研發計畫」由金大食品科學系副教授李欣玫主持，縣畜試所所長陳家輝籌度經費，金牪餐廳負責人吳嘉將、主廚洪金龍對牛肉丸等口感大表激賞，加入行銷推廣。

    陳家輝說，畜試所除長年投入畜產試驗及推廣輔導，也在縣議會建議下，增加畜牧飼養及加工技術研發，讓技術轉移輔導農民或業者，帶動地區產業發展。今年和金大合作，推出以酒糟牛肉研製出牛肉排及牛肉丸，其中牛肉丸更加入自產鮮乳製作成的起士，風味獨特。

    他說，牛肉排及牛肉丸可以作為早午餐肉或牛肉烤串，沒有添加防腐劑，牛肉不柴、不老，鮮嫩多汁，可作為銀髮族或健身族群的優質蛋白質補充品，不僅解決金門生鮮腿肉滯銷的問題，也增加金門酒糟牛肉產品的多樣性。

    李欣玫說，酒糟牛飼養期長，肉質鮮甜，肌肉纖維粗，彈性很好，將其特性發揮在牛肉丸上，嚼起來更具口感。酒糟牛肉肉味鮮嫩，經過重新組合油脂和瘦肉的黃金比例製成牛肉排，保存飽滿的牛肉味，更增加料理的便利性。

    縣議員董森堡說，在議會中提案建議金門農、林、漁、牧等各所，以加強技術研發和加工品研發以技轉輔導業者。他樂見畜試所與金大合作有成，並期盼其它各所也陸續有新的合作產品；盼金門不只有高粱酒，其他農漁產品也能開發成為金門伴手禮。

    有「牛肉達人」之稱的主廚洪金龍說，牛肉丸口感風味非常好，吃起來不會澀，彈性適中，研發得相當成功。金牪餐聽投入推廣經營或量產，是非常好的機會。

    畜試所表示，後續如有地區業者興趣，可以電話（082）332621聯絡。

    「畜產品利用與商品研發計畫」由金大食品科學系副教授李欣玫（左一）主持，縣畜試所所長陳家輝（左二）籌度經費，金牪餐廳負責人吳嘉將（右一）、主廚洪金龍（右三）對牛肉丸等口感大表激賞，加入行銷推廣，縣議員董森堡（右二）到場見證提案落實。（記者吳正庭攝）

    「畜產品利用與商品研發計畫」由金大食品科學系副教授李欣玫（左一）主持，縣畜試所所長陳家輝（左二）籌度經費，金牪餐廳負責人吳嘉將（右一）、主廚洪金龍（右三）對牛肉丸等口感大表激賞，加入行銷推廣，縣議員董森堡（右二）到場見證提案落實。（記者吳正庭攝）

    除了牛肉排、牛肉丸，業者也開發出牛肉蘿蔔糕。（記者吳正庭攝）

    除了牛肉排、牛肉丸，業者也開發出牛肉蘿蔔糕。（記者吳正庭攝）

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