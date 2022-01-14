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    日日出擊！稽查小組再查5盤商 維穩餐飲物價

    稽查小組14日再查5間大盤商。（記者吳政峰翻攝）

    稽查小組14日再查5間大盤商。（記者吳政峰翻攝）

    2022/01/14 21:49

    〔記者吳政峰／台北報導〕餐飲業者去年底突然聯合漲價，引起民怨，行政院立刻則責成法務部組成跨部會調查小組，追究箇中原因，每逢工作日，小組成員幾乎日日查，除獲得原本喊漲的廠商宣示「緩漲」等回饋，14日再追查5間上游盤商，力求杜絕抬價不法，維穩民生物價。

    由法務部領銜，會同經濟部、財政部、公平交易委員會、農業委員會、消費者保護處等部會單位所組成的跨部會聯合稽查小組，每日馬不停蹄查訪業者，非常辛勞，一邊分析大量資料，13日勾稽出3間異常漲價的廠商，一邊陸續查察整條供應鏈的業者。

    稽查小組14日早上10時於台北市、台中市、台南市、屏東縣實施同步全國聯合稽查，訪談5間肉品大盤商，釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價，由業者說明查核期間內的生產成本與銷貨價格變動情形及漲價原因、漲幅，並提供佐證資料。

    法務部強調，稽查小組將嚴查速辦，阻斷不合理的哄抬、漲價情事。截至目前為止，已有28家餐飲業者及39家供應商接受稽查。

    近來國內民生物價趨於穩定，法務部表示，是全民及業者配合穩定物價的成果，稽查小組將持續稽查物價，確保民眾與合法廠商的權益。

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