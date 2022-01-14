離島第一座有機集團栽培專區金門開幕 新學期一周一道有機食材

離島第一座有機集團栽培專區由農委會農糧署北區分署分署長王安石（左四）、縣府秘書長陳朝金（左五）、縣農會理事長許玉昭（右五）等人共同主持揭幕。（記者吳正庭攝）

2022/01/14 23:03

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣農業試驗所有機集團栽培專區今天揭牌，縣府表示，這是離島第1座有機集團栽培專區，現場舉辦「學童午餐試吃」就是宣示為學童食安把關，並請各校新學期每周採用1道以上在地有機食材，落實地產地消、減少碳足跡，朝「有機島」目標前進。

縣府表示，金門農業以雜糧為主，蔬果大多仰賴台灣輸入，品質不穩定也造成食安隱憂；金門3年前加入學校午餐採用溯源食材試辦縣市，但因在地生產蔬果不足各校使用，多數食材仍以台灣輸入為主。

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農委會農糧署北區分署分署長王安石說，農糧署近年補助金門農試所5公頃有機專區，也是考量離島蔬果自產率不足；會繼續投資金門農業發展，希望金門有1個地產地銷的有機專區，提供最安全、最健康的農產品。未來，希望能把金門打造成1座有機島。

有機集團栽培專區主人張斯翔在場引導王安石、縣府秘書長陳朝金率建設、教育處等主管，縣農會理事長許玉昭、縣議員李應文及多位國小校長等，參觀2.2公頃土地上的110座網室栽培區。

縣府指出，在離島設立有機集團栽培專區是中央政策，金門經過這幾年的努力，成為各離島中第一個成立有機集團栽培專區的縣市。金門有機農業去年有所突破，新增2名有機農戶，有機驗證面積也由原先3.8公頃增加到9.5公頃，目前有機蔬菜的產量已可穩定生產，足以供應在地各校。而為了守護學童食安，縣府已請各校配合在新學期，每周採用1道以上在地有機食材，落實地產地消、減少碳足跡。

縣府表示，以前孩子在學校吃了些什麼，家長只能透過孩子回來陳述，近年中央為表達對食品安全的重視，建立教育部校園食材登錄平台2.0（https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/），家長透過平台就可以看到學童營養午餐菜單，甚至還可以追溯到食材的生產者，讓學童吃得健康又安心。

有機集團栽培專區主人張斯翔（左五）在場向農委會農糧署北區分署分署長王安石（左四）、縣農會理事長許玉昭（左三）、建設處長陳祥麟（左二）等說明有機蔬菜栽培方式。（記者吳正庭攝）

農委會農糧署北區分署分署長王安石（黃背心者）表示，會繼續協助金門發展農業，朝「有機島」目標前進。（記者吳正庭攝）

業者啟動有機集團栽培專區網室灑水作業系統。（記者吳正庭攝）

業者展示有機集團栽培專區成果。（記者吳正庭攝）

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