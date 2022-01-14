離島第一座有機集團栽培專區金門開幕 新學期一周一道有機食材
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣農業試驗所有機集團栽培專區今天揭牌，縣府表示，這是離島第1座有機集團栽培專區，現場舉辦「學童午餐試吃」就是宣示為學童食安把關，並請各校新學期每周採用1道以上在地有機食材，落實地產地消、減少碳足跡，朝「有機島」目標前進。
縣府表示，金門農業以雜糧為主，蔬果大多仰賴台灣輸入，品質不穩定也造成食安隱憂；金門3年前加入學校午餐採用溯源食材試辦縣市，但因在地生產蔬果不足各校使用，多數食材仍以台灣輸入為主。
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農委會農糧署北區分署分署長王安石說，農糧署近年補助金門農試所5公頃有機專區，也是考量離島蔬果自產率不足；會繼續投資金門農業發展，希望金門有1個地產地銷的有機專區，提供最安全、最健康的農產品。未來，希望能把金門打造成1座有機島。
有機集團栽培專區主人張斯翔在場引導王安石、縣府秘書長陳朝金率建設、教育處等主管，縣農會理事長許玉昭、縣議員李應文及多位國小校長等，參觀2.2公頃土地上的110座網室栽培區。
縣府指出，在離島設立有機集團栽培專區是中央政策，金門經過這幾年的努力，成為各離島中第一個成立有機集團栽培專區的縣市。金門有機農業去年有所突破，新增2名有機農戶，有機驗證面積也由原先3.8公頃增加到9.5公頃，目前有機蔬菜的產量已可穩定生產，足以供應在地各校。而為了守護學童食安，縣府已請各校配合在新學期，每周採用1道以上在地有機食材，落實地產地消、減少碳足跡。
縣府表示，以前孩子在學校吃了些什麼，家長只能透過孩子回來陳述，近年中央為表達對食品安全的重視，建立教育部校園食材登錄平台2.0（https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/），家長透過平台就可以看到學童營養午餐菜單，甚至還可以追溯到食材的生產者，讓學童吃得健康又安心。