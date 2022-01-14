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    週六回暖！清晨下探10度溫差大 中南部空品不佳

    明（15）日風場為偏東風，各地氣溫回升至21到25度，不過早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差較大。示意圖。（記者方賓照攝）

    明（15）日風場為偏東風，各地氣溫回升至21到25度，不過早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差較大。示意圖。（記者方賓照攝）

    2022/01/14 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日風場為偏東風，各地氣溫回升至21到25度，不過早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差較大，請大家還是要注意保暖，建議洋蔥式穿法以免著涼。此外，昨（13）日下午南下的境外污染雖漸趨緩，中南部局部地區仍須留意空氣品質有機會達紅色「警示」等級。

    中央氣象局預報，明天冷空氣減弱，且環境逐漸轉為偏東風，各地氣溫回升，而天氣型態與今天類似，各地大多為晴到多雲的天氣，只有在迎風面的大台北地區、東半部雲量較多，偶爾可能有局部短暫雨出現。

    溫度方面，明天清晨輻射冷卻影響，各地感受仍然偏冷，預估清晨中部以北及宜蘭為11至14度，南部及花東為14至16度，尤其嘉義以北及金門局部仍可能出現10度以下的低溫；而白天北台灣可以來到20度以上，其他地區為21至25度。

    天氣風險公司指出，預計明天冷氣團減弱，週末假期持續回暖，但清晨和晚上受輻射冷卻效應影響，溫度還是相當低，需留意日夜溫差大；另外，從昨天下午至今天早上的境外污染漸趨緩，明天空氣品質可望稍稍改善，但下週一（17日）有新的鋒面通過，北東將再轉濕冷。

    紫外線方面，明天全台皆為黃色「中量級」。

    空氣品質方面，明天強烈大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，易有污染物累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色「提醒」等級，雲嘉南至高屏局部地區短時間可能達紅色「警示」等級。

    溫度方面，明天清晨中部以北及宜蘭為11至14度，南部及花東為14至16度，嘉義以北及金門局部仍可能出現10度以下的低溫；白天北台灣可以來到20度以上，其他地區為21至25度。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，明天清晨中部以北及宜蘭為11至14度，南部及花東為14至16度，嘉義以北及金門局部仍可能出現10度以下的低溫；白天北台灣可以來到20度以上，其他地區為21至25度。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天全台皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天全台皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，明天中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色「提醒」等級，雲嘉南至高屏局部地區短時間可能達紅色「警示」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    空氣品質方面，明天中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色「提醒」等級，雲嘉南至高屏局部地區短時間可能達紅色「警示」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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