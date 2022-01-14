新版機車汰舊換新補助上路 環保署：這樣申請最高可領3300！

環保署宣布，自今年1月1日起至明年12月31日底止，淘汰老舊機車換新為電動機車，最高可獲得3300元獎勵金。（記者羅綺攝）

2022/01/14 19:28

〔記者羅綺／台北報導〕新版機車汰舊換新補助上路！環保署宣布，自今年1月1日起至明年12月31日底止，淘汰老舊機車換新為電動機車，最高可獲得3300元獎勵金；且民眾只要上「廢車回收一站通」網站，就可輕鬆完成所有申請，不必再像以前要東奔西跑地辦理各項手續。

環保署在「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」中明訂，自今年1月1日起至明年12月31日底止，車主淘汰96年6月30日前出廠的老舊機車，每輛可領2000元汰舊，補助以及回收獎勵金300元。若汰舊後換購電動機車，並同意將溫室氣體減量效益歸屬環保署，可再獲得1000元獎勵金；相當於每輛機車汰舊換新共可領取3300元。

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環保署表示，自109年起鼓勵民眾淘汰老舊機車，至今已有超過120萬輛淘汰，相當減少了4分之1的數量，減少14％機車排放量，對於空氣品質改善有正面效益；但污染排放量高的老舊機車仍有354萬輛，因此持續鼓勵民眾淘汰。

環保署指出，每部老舊機車汰換為電動機車約有2.3公噸二氧化碳當量減碳效益，可提供通過環評審查的大型開發案作為溫室氣體增量抵換來源。

由於通過環評的開發案必須提出「溫室氣體抵換量取得計畫」，經環保署審查通過後才能開始執行。為了鼓勵民眾汰舊換購電動機車，環保署規定未來開發單位或地方政府取得每輛汰舊換購電動機車的減碳效益時，應給予至少每輛1000元。

但因為目前開發單位執行計畫尚未送到環保署，因此現在換購電動機車的民眾，也可選擇先領舊車報廢回收及淘汰補助2300元，保留新購電動機車的發票或收據，依照獎勵辦法規定，於113年1月10日前都可上網申請。

至於申請方式，這次也做了大革新。今年1月1日起，環保署與交通部、財政部共同推出「廢車回收一站通」服務，民眾上網就可以完成廢車回收、報廢、止稅、獎勵金申請、淘汰老舊機車補助、汰舊換購電動機車獎勵金等申請，不必再東奔西跑、耗時耗力地到不同單位分別辦理。

環保署也提醒，若車主暫時不領取汰舊換購電動機車獎勵金1000元，也要先到「廢車回收一站通」領取報廢回收獎勵金及淘汰老舊機車補助共2300元，並且於網站選擇「暫不領取淘汰換購電動機車獎勵金」，並填寫聯絡方式，待後續開發單位提出「溫室氣體抵換量取得計畫」後，環保署會個別通知車主上網申辦。

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