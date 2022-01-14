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    南市北區首場加開接種站爆滿 臨時調配疫苗「無限暢打」

    北區和順里活動中心原訂500個疫苗名額，現場加到超過1200劑。（記者王姝琇攝）

    北區和順里活動中心原訂500個疫苗名額，現場加到超過1200劑。（記者王姝琇攝）

    2022/01/14 19:06

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區和順里活動中心今日上午原訂提供500劑莫德納疫苗接種，未料民眾實在「太踴躍」下午臨時加場，讓到場的所有人「打好打滿」，總計超過1200劑。北區區長李皇興呼籲，接下來的場次都會依現場狀況做調整，盡可能讓所有人都可以打到，請民眾不用恐慌。

    李皇興表示，為滿足民眾接種追加劑的需求，日前向市府衛生局申請疫苗並加開3個場次的接種站，今天在和順里活動中心是北區首場加開站，另還有19日在大豐里活動中心及21日在振興里活動中心，都是上午8點半至11點；今天由於民眾太踴躍，有凌晨就來排隊的、也有外縣市來接種的，衛生局也「超給力」臨時調配疫苗，讓所有人都打到；他強調，接下來場次會視現況調整接種時間，衛生局也會提供足夠疫苗讓民眾接種，無需過度擔憂。

    疫苗預約平台明天上午10點將重新啟用，提供有第3劑追加劑需求的民眾預約，至16日中午12點截止，施打時間為17至23日。衛生局表示，這個星期中央分2次撥配各廠牌疫苗總計達15萬劑，其中以莫德納的9萬劑最多，預估疫苗預約平台重啟預約，首輪接種總數不會低於15萬劑，仍會以莫德納和BNT疫苗為最大宗，呼籲民眾上網登記。

    另提醒若民眾須接種1、2劑疫苗，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，運用 「COVID-19 疫苗接種院所」及「COVID-19接種院所地圖」等資訊查詢，就近前往接種。台南市截至13日總計約有近6萬人完成3劑接種。

    北區和順里活動中心一早湧現排隊等打疫苗的人潮。（記者王姝琇攝）

    北區和順里活動中心一早湧現排隊等打疫苗的人潮。（記者王姝琇攝）

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