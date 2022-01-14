好吃到魂牽夢縈！ 他發文懸賞5千元 尋找一罐神秘豆瓣醬

一名網友近日發出「5000元」懸賞文，希望能找到一罐「神秘豆瓣醬」。（圖取自PTT）

2022/01/14 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日發出「5000元」懸賞文，表示最近阿嬤做的滷肉味道和小時候差很多，詢問後才知道原來是換了豆瓣醬的品牌，他感嘆原本使用的「豆瓣醬滷肉極其好吃，只要一換牌子馬上死鹹」，但3年前攤販沒再出來擺攤而買不到了，因此上網出高價希望能找到製作豆瓣醬的廠商。

一名嘉義網友8日在PTT以「5千台幣幫找一罐神秘豆瓣醬」為題發文指出，這幾年阿嬤滷肉的味道和幾年前差很多，經過詢問後才知道原來是換了豆瓣醬的品牌；原PO說，阿嬤以前都固定跟一輛藍色發財車、70幾歲的女攤販購買豆瓣醬，價格約兩百多元，「雖然包裝沒有製造商，也沒有商標、產地甚至品名，只有一個塑膠桶，但吃起來特別香」。

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原PO透露，這牌豆瓣醬滷肉極其好吃，只要一換牌子馬上死鹹，全家都吃得出來，「是我阿嬤料理必備」，可惜3年前該名攤販再也沒來擺攤，問了附近的小吃攤，「他們說老闆娘被不成材的兒子氣出病來，進了療養院，還失智失憶，問不出豆瓣醬去哪批的、哪間工廠製造的，訂購電話後來也被註銷」。

原PO接著說，他曾尋著桶子製造商的名稱去找，卻只找到該營業項目最接近的公司，但電話打不通，如果要問製造商只能親自到高雄一趟，因此他才會發出5000元的賞金，希望廣大的網友能幫忙，「賞金五千，抱持最後一絲絲希望上來問各位神通廣大的鄉民，如果找不到最懷念的味道，我也認了QQ」。

文章曝光後引發網友熱議，紛紛留言建議「問生產商，有沒有做豆瓣醬的工廠有買這桶子」、「桶子可能是分裝的，後壁有兩家生產醬料」、「直接去找桶子製造商」、「祝早日找到 找到之後記得拜託阿嬤多煮一點XD」、「我也好想知道後續」。

原PO事後再度回文，表示經網友回報資訊共有3款品牌排列入評比，「已用刪去法取得可能的幾條主線，確認味道後，即將獎金寄送給第一位貼出正確豆瓣醬的鄉民」。他也笑說，感謝大家的幫忙，讓他不僅收到許多線索、還有一些「解密」教學、幾則疑問請益，「以及佔據一半的開團通知XD」。

原PO指出，阿嬤料理必備的豆瓣醬滷肉極其好吃，「只要一換牌子馬上死鹹」。（圖取自PTT）

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