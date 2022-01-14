苗栗（火旁）龍時程敲定 民俗踩街、（火旁）龍之夜重磅回歸

今年苗栗（火旁）龍主題定為「龍蟠福聚、興盛苗栗」，苗栗市公所公布系列活動期程，恢復「民俗踩街」、「（火旁）龍之夜」並配合週末假日提前登場。（記者彭健禮攝）

2022/01/14 17:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節將屆，苗栗市特有客庄元宵慶典「（火旁）龍」也緊接登場。今年苗栗（火旁）龍主題定為「龍蟠福聚、興盛苗栗」，苗栗市公所今天公布系列活動期程，恢復「民俗踩街」、「（火旁）龍之夜」並配合週末假日提前登場，歡迎民眾共襄盛舉，藉由祥龍瑞氣，讓新的一年能夠揮別陰霧、否極泰來、經濟復甦。

苗栗市長邱鎮軍說，苗栗（火旁）龍系列活動，將依往例於大年初九（2月9日）於玉清宮廣場辦理「開光點睛」，緊接著便是客家龍競技，10尾龍隊都已積極備戰，而去年受武漢肺炎疫情影響而取消的「民俗踩街」、「（火旁）龍之夜」今年則恢復辦理。

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邱鎮軍說，不過，今年元宵節（2月15日）是週二，為了讓更多民眾能夠參與、體驗，「民俗踩街」、「（火旁）龍之夜」將依序提早為2月11日、12日的週五、週六晚間登場。「民俗踩街」聚集國內及在地優質團隊，精彩可期，「（火旁）龍之夜」也有全新設計的表演內容，請大眾拭目以待。

市公所說，因應（火旁）龍系列活動，苗栗市從火車站沿中正路到南苗三角公園，及「（火旁）龍之夜」會場經國路河濱公園入口的夜間街道景觀布置，已陸續點亮，將持續絢爛到元宵。

市公所今年也邀請到來自法國、著迷台灣文化的作家吉雷米，參與拍攝（火旁）龍形象廣告。吉雷米實地走訪苗栗客庄，感受在地人文、品嚐客家美食，體驗舞龍文化；他認為，這樣充滿文化底蘊及獨具特色的（火旁）龍文化，非常值得大眾關注，也期望能藉由自身的影響力，將（火旁）龍介紹給家鄉親友並推向國際，吸引更多人來到訪感受文化與習俗，看見（火旁）龍文化的魅力。

活動詳情可上「苗栗火旁龍」官方網站或FB粉專、IG「苗栗火旁龍」查詢。

市長邱鎮軍（持龍頭者）、市民代表會主席楊喬安（持龍珠者）也小試身手，下場舞龍。（記者彭健禮攝）

今年苗栗（火旁）龍主題定為「龍蟠福聚、興盛苗栗」，苗栗市公所公布系列活動期程，恢復「民俗踩街」、「（火旁）龍之夜」並配合週末假日提前登場。（記者彭健禮攝）

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