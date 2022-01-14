桃機今出現春節入境旅客高峰 等候檢疫審查大排長龍

農曆春節將至，根據桃園機場公司統計，14日入境旅客預報人數為3796人次，為農曆初節前入境旅客人數最高峰。 （記者朱沛雄攝）

2022/01/14 17:18

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕農曆春節將至，根據桃園機場公司統計，今、明兩天為桃園機場入境人數高峰，今天入境旅客預報人數為3796人次，明日則有3197人次，桃園機場管制區內檢疫申報審查區今天下午出現旅客排隊等候檢疫審查人龍。

農曆春節將至，根據桃園機場公司統計，14日入境旅客預報人數為3796人次，為農曆初節前入境旅客人數最高峰。 （記者朱沛雄攝）

根據中央流行疫情指揮中心春節返台檢疫專案規定，入境旅客的檢疫期間均為14天，且檢疫期滿接續自主健康管理7天，所以旅客最遲必須在1月16日入境，才有可能在除夕回家跟家人吃年夜飯。春節前首波入境人數高峰出現在7日，有3343名旅客入境，今天入境旅客預報人數3796人次為農曆年前最高。

請繼續往下閱讀...

農曆春節將至，根據桃園機場公司統計，14日入境旅客預報人數為3796人次，為農曆初節前入境旅客人數最高峰，桃園機場管制區內檢疫申報審查區14日下午出現旅客排隊等候檢疫審查人龍。 （記者朱沛雄攝）

因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）染疫人數持續增加，中央流行疫情指揮中心要求所有長程航班入境旅客自11日起，都必須到候機室接受快速PCR篩檢，如果陰性，才能搭乘防疫計程車進行居檢，如果採檢陽性，將直接由救護車，後送醫院隔離。

農曆春節將至，根據桃園機場公司統計，14日入境旅客預報人數為3796人次，為農曆初節前入境旅客人數最高峰，桃園機場管制區內檢疫申報審查區14日下午出現旅客排隊等候檢疫審查人龍。 （記者朱沛雄攝）

今日預估3796位入境旅客中，有737名長程航班旅客須接受落地就檢，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝表示，為因應多班飛機同時到達的狀況，指揮中心將檢測儀器從一開始的20台增加到101台，也設置好20個生物安全操作櫃來確保安全操作。清晨6個長程航班382名旅客就檢過程順利，有29人篩檢結果為陽性，陽性率約7.6％。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

農曆春節將至，根據桃園機場公司統計，14日入境旅客預報人數為3796人次，為農曆初節前入境旅客人數最高峰，桃園機場管制區內檢疫申報審查區14日下午出現旅客排隊等候檢疫審查人龍。 （記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法