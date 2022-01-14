為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2022屏東燈節試燈超美！ 太空人、史努比超好拍

    發揮想像力拍照，站在地面的太空人一秒飄到外太空。（記者羅欣貞攝）

    發揮想像力拍照，站在地面的太空人一秒飄到外太空。（記者羅欣貞攝）

    2022/01/14 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕2022屏東燈節將於下週五（21日）登場，3大燈區試燈美不勝收，吸引民眾搶拍，站在萬年溪畔的太空人稍變化角度就能飄浮在太空中，勝利星村的可愛史努比也吸引路人駐足合照，燈節未演先轟動。

    屏東縣政府以原來的屏東綵燈節「萬年溪燈區」為雛型，增加「縣民公園燈區」，結合「勝利星村燈區」，共有三大燈區，以不同主題規畫燈飾，成為全新的「屏東燈節」，1月21日至2月28日登場，每天下午5點30分至晚間10點亮燈。

    2022屏東燈節官網指出，萬年溪燈區結合年味、祈願、繽紛童趣與科技，讓大小朋友感受萬年溪的與眾不同，燈飾分別為萬年溪、萬年公園、復興公園及周邊人行道樹，設置絢麗、歡樂的22個主題的造型燈飾，更於「萬年溪」及「復興公園」分別加入動態燈飾及水舞燈光秀展演，增加活動精采度。

    「勝利星村燈區」以「對老家的想像」為題，設置12組主題燈光裝置，邀請人氣爆棚的史努比成為引路人，年節假期帶領民眾到園區賞燈，全區光環境，暖黃燈光很好拍，還有史努比小窩限定展，以及巨型電鍋、懷舊金柑糖、童年搖搖馬等。

    去年2月全區開園的屏東縣民公園，至今已經獲得12座國際獎項肯定，在屏東燈節中則以「光、影、糖、紙」為主題，配合園內工業遺址，將燈光交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光；主燈為高達10米的機械動態「摺紙生花」，從摺紙藝術的概念出發，並以機械構造來展現花朵盛開的柔美樣貌，象徵舊紙漿廠的活化與新生，園區共有14組主題。

    史努比來了，勝利星村添童趣。（記者羅欣貞攝）

    史努比來了，勝利星村添童趣。（記者羅欣貞攝）

    萬年溪燈區的「金色奇蹟」。（記者羅欣貞攝）

    萬年溪燈區的「金色奇蹟」。（記者羅欣貞攝）

    萬年溪燈區的「同心童框」。（記者羅欣貞攝）

    萬年溪燈區的「同心童框」。（記者羅欣貞攝）

    屏東燈節萬年溪燈區「漫步月球」的太空人原來站在空橋旁。（（記者羅欣貞攝）

    屏東燈節萬年溪燈區「漫步月球」的太空人原來站在空橋旁。（（記者羅欣貞攝）

    萬年溪燈區的「追夢竹蜻蜓」。（記者羅欣貞攝）

    萬年溪燈區的「追夢竹蜻蜓」。（記者羅欣貞攝）

    萬年溪燈區的「鑽石光華」。（記者羅欣貞攝）

    萬年溪燈區的「鑽石光華」。（記者羅欣貞攝）

    史努比現身勝利星村了。（記者羅欣貞攝）

    史努比現身勝利星村了。（記者羅欣貞攝）

    2019台灣燈會後移至屏東書院旁的生命樹配合燈節也亮了起來。（記者羅欣貞攝）

    2019台灣燈會後移至屏東書院旁的生命樹配合燈節也亮了起來。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹市迎虎年 3公尺高「光虎」21日起鎮守東門迎曦城
    2022/01/14 12:28

    竹市迎虎年 3公尺高「光虎」21日起鎮守東門迎曦城
    台灣燈會2月高雄登場 高鐵加開2班列車疏運、推多項旅遊行程
    2022/01/14 11:11

    台灣燈會2月高雄登場 高鐵加開2班列車疏運、推多項旅遊行程

    竹市21日起光虎現身 傍晚還有虎嘯聲
    南投「褔虎獻瑞」主燈 民眾轟如貓似猴「四不像」
    2022/01/12 11:42

    南投「褔虎獻瑞」主燈 民眾轟如貓似猴「四不像」
    衝一波！ 金虎年彰化燈會88萬盞燈亮到元宵節
    2022/01/10 14:51

    衝一波！ 金虎年彰化燈會88萬盞燈亮到元宵節

    副都心稀有小宅產品 散步8分鐘幸福站
    台北燈節又來了！劍潭、士林及芝山站設「三大燈區」
    2022/01/06 12:40

    台北燈節又來了！劍潭、士林及芝山站設「三大燈區」
    台中市石岡花漾藝術燈節今晚點燈 展期達59天
    2021/12/19 21:45

    台中市石岡花漾藝術燈節今晚點燈 展期達59天
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播