2022屏東燈節試燈超美！ 太空人、史努比超好拍

發揮想像力拍照，站在地面的太空人一秒飄到外太空。（記者羅欣貞攝）

2022/01/14 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕2022屏東燈節將於下週五（21日）登場，3大燈區試燈美不勝收，吸引民眾搶拍，站在萬年溪畔的太空人稍變化角度就能飄浮在太空中，勝利星村的可愛史努比也吸引路人駐足合照，燈節未演先轟動。

屏東縣政府以原來的屏東綵燈節「萬年溪燈區」為雛型，增加「縣民公園燈區」，結合「勝利星村燈區」，共有三大燈區，以不同主題規畫燈飾，成為全新的「屏東燈節」，1月21日至2月28日登場，每天下午5點30分至晚間10點亮燈。

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2022屏東燈節官網指出，萬年溪燈區結合年味、祈願、繽紛童趣與科技，讓大小朋友感受萬年溪的與眾不同，燈飾分別為萬年溪、萬年公園、復興公園及周邊人行道樹，設置絢麗、歡樂的22個主題的造型燈飾，更於「萬年溪」及「復興公園」分別加入動態燈飾及水舞燈光秀展演，增加活動精采度。

「勝利星村燈區」以「對老家的想像」為題，設置12組主題燈光裝置，邀請人氣爆棚的史努比成為引路人，年節假期帶領民眾到園區賞燈，全區光環境，暖黃燈光很好拍，還有史努比小窩限定展，以及巨型電鍋、懷舊金柑糖、童年搖搖馬等。

去年2月全區開園的屏東縣民公園，至今已經獲得12座國際獎項肯定，在屏東燈節中則以「光、影、糖、紙」為主題，配合園內工業遺址，將燈光交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光；主燈為高達10米的機械動態「摺紙生花」，從摺紙藝術的概念出發，並以機械構造來展現花朵盛開的柔美樣貌，象徵舊紙漿廠的活化與新生，園區共有14組主題。

史努比來了，勝利星村添童趣。（記者羅欣貞攝）

萬年溪燈區的「金色奇蹟」。（記者羅欣貞攝）

萬年溪燈區的「同心童框」。（記者羅欣貞攝）

屏東燈節萬年溪燈區「漫步月球」的太空人原來站在空橋旁。（（記者羅欣貞攝）

萬年溪燈區的「追夢竹蜻蜓」。（記者羅欣貞攝）

萬年溪燈區的「鑽石光華」。（記者羅欣貞攝）

史努比現身勝利星村了。（記者羅欣貞攝）

2019台灣燈會後移至屏東書院旁的生命樹配合燈節也亮了起來。（記者羅欣貞攝）

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