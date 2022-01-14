加班車數量創新高！台鐵春節再大幅加開114列次 1/19開放訂票

台鐵局春節再大幅加開114列次，加班車數量創歷史新高，1月19日開放旅客訂票。（資料照，台鐵局提供）

2022/01/14 17:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局111年春節疏運期間（1月28日至2月7日），1月28日早上10點後至1月30日東、西部幹線南下長程座位大部分售完；2月4日早上5點到6日上午11點前北上長程大部分售完，台鐵局規劃將再加開114列次加班車，1月19日凌晨0時開放訂票。

另外，隨著EMU3000型自強號、EMU900型區間車新車陸續上線營運，這次春節加班車數量、提供座位數，均創下新高紀錄。

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根據台鐵局統計，今年春節連續假期疏運共加開423列次，東線加開251列次（去年增開197列次、前年199列次）、加班車總計提供11萬3855個座位數、運能增加28.9%；西線增開113列次（去年增開66列次、前年97列次）、加班車總計提供5萬5869個座位數、運能增加5.7%；南迴線增開59列次（去年25列次、前年16列次）、加班車總計提供3萬9674個座位數、運能增加32.7%，均創歷史新高。

陳裕謀表示，這次再加開列車資訊，東部幹線投入EMU3000型自強號，加開樹林－台北－花蓮－台東20列次、樹林－台北－玉里18列次及EMU900型區間快車加開樹林－台北－花蓮18列次。西部幹線投入PP推拉式自強號加開七堵－潮州4列次、EMU900型區間快車加開七堵－台北－台中－嘉義開18列次、新竹－台中－高雄18列次。南迴線投入EMU900型區間快車加開高雄－台東18列次。另外，春節連假期間台鐵局另備有自強號等預備編組，將視運旅需求機動加開。

除加開列車外，為分散尖峰時段搭車人潮，台鐵局於1月17日、18日及2月17日、18日已加開大專生優惠列車計16列次，便利大專學生提前返鄉及節後返校，同時發揮移峰填谷功能；目前除節前、節後熱門班次已售完外，其餘時段及1月17日、18日大專生優惠列車均有餘票。

台鐵局指出，這次再加開班次訂於1月19日0時起同步開放網路、電話語音及超商訂票；詳細列車班次及時刻，旅客可於1月15日起可至台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

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