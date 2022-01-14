唐氏症基金會寒冬送愛 捐贈1800份年菜助北市弱勢家庭

唐氏症基金會募集將近2千份愛心年菜捐贈台北市政府，將發送給北市身障家庭及特教學生。（北市社會局提供）

2022/01/14 16:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕農曆年節即將到來，唐氏症基金會募集1800份年菜，今天捐贈給台北市政府，發放給北市身障家庭及特教學生。唐氏症基金會董事長林正俠表示，捐贈年菜不僅提供唐寶寶及身心障礙者有穩定工作機會，親手包裝禮盒送到最需要的家庭，讓一份愛轉動為二份。

北市社會局今天舉辦捐贈年菜記者會，唐氏症基金會捐贈年菜的菜色，包括紅燒獅子頭、杏鮑菇三杯雞、糖醋鮮魚排及味噌虱目魚丸湯，共3菜1湯，這也是基金會發起「送愛募集活動」邁入第9年。

請繼續往下閱讀...

林正俠說，曾經有一位身心障礙的父親告訴他，快過年希望和孩子享用熱熱的年菜，但因為沒工作沒收入，願望無法實現，他聽了很難過，希望募集愛心年菜的活動能繼續下去，照顧這些弱勢家庭，讓他們也能過好年。

社會局長周榆修表示，林正俠是個非常有效率的行動派，雖然基金會一直向社會局道謝，但社會局也要謝謝基金會，這是一個善的循環，希望社會局不只是服務的團隊，也能是有溫度的團隊，讓善的循環能持續下去。

林正俠指出，每逢春節、端午節、中秋節等節日推出不同類型的送愛禮盒，累計至今已送出超過6萬2千份禮盒，將募得禮盒分送至全台有需要的唐氏症及心智障礙者、身障者、低收、近貧的弱勢家庭，以及全國28所啟智、啟能、啟聰學校，與北市12所高中職綜合職能科及特教學生的手中。

社會局表示，唐氏症基金會所發起的春節年菜募集活動受到大眾熱烈回響，全台募得7800份年菜禮盒，除了透過社會局轉贈給需要的家庭，也將與台中市、新竹市、新北市等其他縣市政府合作，一起響應將資源與愛傳送全台各地。

台北市社會局舉辦「唐氏症基金會送年菜傳遞愛」捐贈年菜記者會，唐寶寶們在現場開心唱唱跳跳。（北市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法