北港朝天宮千歲阿嬤團暫停半年 復工手縫趕製媽祖香火袋

84歲志工蘇李梅阿嬤加入千歲阿嬤香火工坊作超過30年。（記者黃淑莉攝）

2022/01/14 14:27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港朝天宮每年春節連假期間吸引數百人次前往走春祈福，信徒參香後會隨手拿一個媽祖香火袋保平安，朝天宮香火袋是「千歲阿嬤香火工作坊」志工們以純手工縫製，去年因疫情停工近半年，近來復工趕製，因應接下來香客期需求。

北港朝天宮香火袋傳承逾百年，是國內宮廟中少見用布且純手工縫製的香火袋，正面蓋黑字「北港天上聖母香火」、反面「合家平安」，朝天宮總幹事何宗霖指出，媽祖香火袋放在廟內供信徒參拜後自由拿取，一年送出超過百萬個。

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縫製香火是一群阿嬤級志工，平均年紀超過70歲，目前最年長92歲、最年輕66歲，志工團成員總歲數超過千歲，因此取名「朝天宮千歲阿嬤香火工作坊」。

84歲蘇李梅阿嬤加入30多年，她說，年輕時做過裁縫，後來在家裡做成衣加工，工廠的工作量少時就到朝天宮來縫香火袋，越做越歡喜，一晃眼就30多年，成為每天例行公事一樣。

擔任志工快30年82歲王阿滿阿嬤指出，當年失業沒工作，正好香火工作坊缺志工，加入打發時間，感謝媽祖婆保祐，她越做越開心，而且家人都很健康、順利，一直做到現在。

志工阿嬤指著香火袋說，小小的香火袋大約要20多道程序，從裁剪布、車縫、翻面、蓋上戳章、放入香灰、穿線、掛聖符、綁線，其中香灰、聖符另托人手折，很「厚工」且一個步驟都不能漏掉。

去年5月疫情嚴峻，工作坊又都是長者，擔心群聚及配合政府防疫，工作坊停工，由於春節到農曆3月23日媽祖聖誕，是朝天宮香客期，相對香火袋用量多，工作坊近來復工，阿嬤志工又開始開心忙碌。

北港朝天宮千歲阿嬤香火工作坊志工阿嬤們忙著縫製香火袋。（記者黃淑莉攝）

北港朝天宮媽祖香火袋傳承百年仍保留紅布手工縫製。（記者黃淑莉攝）

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