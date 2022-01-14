台中校園全面戴口罩、隔板用餐 高中以下停辦跨縣市活動

台中市府宣佈「校園加嚴專案」防疫，校園用餐須加隔板、校內全面佩戴口罩。（市府提供）

2022/01/14 13:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕因應桃機群聚案延燒，國內疫情緊張，桃園市公私立國小提早一週放寒假，台中市府宣佈「校園加嚴專案」提前加嚴部署，明天（15日）起停止跨縣市戶外教學、交流，旅行或比賽須延期；校園用餐須加隔板、校內全面佩戴口罩，提高校園保護措施。

市長盧秀燕今天視察西區公所揪團接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗宣佈「校園加嚴專案」，由於12歲以下孩童未施打疫苗，12歲以上還未打第3劑，防護力不夠，因此防疫加嚴，下周五開始放寒假，要求台中高中以下學校自15日起停止跨縣市戶外教學、交流，旅行或比賽須延期，待疫情緩和後再舉行，另校園用餐也須使用隔板、師生上課或運動均須佩戴口罩。

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目前教育局調查全市目前有15所學校舉行跨縣市活動，市府逐一通知延後或取消，活動取消衍生的損失教育局將補貼經費。

教育局表示，校園加嚴專案要求各校教師授課、上體育課、拍照及致詞恢復佩戴口罩，避免飛沫傳染，並要求各校於午餐用餐時間維持良好的通風環境、使用隔板，以維護學生衛生安全。

而戶外教學（含畢業旅行）部分，教育局指出，考量師生安全與家長對於孩子的安全關心，市府從嚴評估，明日起停止跨縣市戶外教學，取消行程衍生的損失費用由學校提出，教育局將補助損失費用；另校園開放方面，維持原本「限制性開放」，因應疫情變化不排除未來趨嚴調整。

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