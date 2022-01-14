為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中校園全面戴口罩、隔板用餐 高中以下停辦跨縣市活動

    台中市府宣佈「校園加嚴專案」防疫，校園用餐須加隔板、校內全面佩戴口罩。（市府提供）

    台中市府宣佈「校園加嚴專案」防疫，校園用餐須加隔板、校內全面佩戴口罩。（市府提供）

    2022/01/14 13:05

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕因應桃機群聚案延燒，國內疫情緊張，桃園市公私立國小提早一週放寒假，台中市府宣佈「校園加嚴專案」提前加嚴部署，明天（15日）起停止跨縣市戶外教學、交流，旅行或比賽須延期；校園用餐須加隔板、校內全面佩戴口罩，提高校園保護措施。

    市長盧秀燕今天視察西區公所揪團接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗宣佈「校園加嚴專案」，由於12歲以下孩童未施打疫苗，12歲以上還未打第3劑，防護力不夠，因此防疫加嚴，下周五開始放寒假，要求台中高中以下學校自15日起停止跨縣市戶外教學、交流，旅行或比賽須延期，待疫情緩和後再舉行，另校園用餐也須使用隔板、師生上課或運動均須佩戴口罩。

    目前教育局調查全市目前有15所學校舉行跨縣市活動，市府逐一通知延後或取消，活動取消衍生的損失教育局將補貼經費。

    教育局表示，校園加嚴專案要求各校教師授課、上體育課、拍照及致詞恢復佩戴口罩，避免飛沫傳染，並要求各校於午餐用餐時間維持良好的通風環境、使用隔板，以維護學生衛生安全。

    而戶外教學（含畢業旅行）部分，教育局指出，考量師生安全與家長對於孩子的安全關心，市府從嚴評估，明日起停止跨縣市戶外教學，取消行程衍生的損失費用由學校提出，教育局將補助損失費用；另校園開放方面，維持原本「限制性開放」，因應疫情變化不排除未來趨嚴調整。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土疫情升溫 中市疫苗接種站大排長龍
    2022/01/08 14:03

    本土疫情升溫 中市疫苗接種站大排長龍
    不只賣場百貨公司 中市開設最美接種站
    2021/12/26 23:11

    不只賣場百貨公司 中市開設最美接種站

    竹市21日起光虎現身 傍晚還有虎嘯聲
    拚打氣！台中市民限定200元禮券 小確幸催出首打族
    2021/12/13 22:55

    拚打氣！台中市民限定200元禮券 小確幸催出首打族
    台中疫苗首打族今起送200元禮券 施打民眾明顯增加
    2021/12/13 19:41

    台中疫苗首打族今起送200元禮券 施打民眾明顯增加

    副都心稀有小宅產品 散步8分鐘幸福站
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播