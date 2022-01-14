竹市迎虎年 3公尺高「光虎」21日起鎮守東門迎曦城

新竹市府迎虎年，3公尺高「光虎」21日起鎮守東門迎曦城。（市府提供）

2022/01/14 12:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕迎接虎年到，新竹市長林智堅表示，今年新竹市過好年活動邀請台南月津港燈節、屏東落山風藝術季、台北數位藝術等展覽5組團體，創作出6件「虎嘯生風」聲光裝置，21日起到2月28日點亮東門城、護城河等共計800公尺。3公尺高的「光虎」還將鎮守東門城，白日、夜晚皆可賞，「光虎」每晚5點半起還將復活，以聲光「虎嘯」，象徵吼出新年新希望。

林智堅表示，新竹市14歲以下孩童比例超過16%，民間信仰中「虎爺」是孩子們的守護神，更能趨吉避凶、驅趕瘟疫，與新竹市打造「兒童城市」、全國人民齊心對抗COVID-19十分貼切。因此，新竹市府今年「新竹過好年」活動，以6件「虎嘯生風」聲光裝置，包含「老虎」、「虎紋」、「虎掌」等，增添春年氣氛。

請繼續往下閱讀...

林智堅說，6件「虎嘯生風」聲光裝置結合新竹「生風」特色，凡九降風吹起，就會發出各種聲響與啟動音樂裝置，民眾可藉此來尋虎。其中，最大聲光裝置「光虎」，由「玖格設計」打造，高達3公尺、寬2公尺將盤踞於東門城。白天、晚上皆可欣賞，晚間5點半起至22點，每半小時就能看見「光虎」以聲光復活。

另外，在護城河沿岸則可見「虎掌印」、「虎紋」等，由「都市藝術工作室」與聲音藝術家林弘韜共同創作「掌聲林」，以忽明忽滅的虎掌光影，搭配虎嘯、風聲，宛如有隻大老虎，在身旁奔跑、跳躍著，看得到卻抓不著。藉此營造出「猛虎長鳴，則大風四起」意境。

「都市藝術工作室」也創作了「小光虎踏青」，以今年專屬「新竹過好年」的「小光虎」 提燈，組合成大型虎掌印。元宵節（2月15日）當天，歡迎民眾小提燈來此合影留念。

城銷處表示，「新竹過好年」展期從21日至2月28日，聲光裝置穿插市區新舊交融的古蹟與建設間，本活動展場東門城、護城河沿途都是市府打造「步行城市」成果。歡迎民眾自新竹車站或轉運站下車，散步抵達展場。

新竹市府迎虎年，3公尺高「光虎」21日起鎮守東門迎曦城。（市府提供）

新竹市府迎虎年，3公尺高「光虎」21日起鎮守東門迎曦城。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法