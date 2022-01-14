澎湖自行車玩騎認證 菊島線加碼送幸運福袋

今年是觀光局的自行車旅遊年，澎湖也列入十六條路線之一。（澎管處提供）

2022/01/14 11:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光局訂今年為自行車旅遊年，主辦「16條多元自行車路線」《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動，即日起至4月30日期間，車友騎行任一條，上傳至臉書或Instagram經確認後，就能獲得該路線專屬紀念認證勳章，還有機會抽大獎。

澎湖國家風景區管理處為鼓勵車友以慢騎漫遊方式，完成上傳風櫃洞景點合影照片，及「澎湖-菊島線」騎乘路徑紀錄軌跡圖，特別加碼贈送100份幸運福袋，讓玩騎車友立馬可隨機獲得精美運動手臂 （腰）包、多功能運動頭巾、SpearX高音質藍芽耳機及720太陽眼鏡等運動愛好者的好禮。

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「澎湖-菊島線」是全台16條多元自行車路線唯一的離島型，全長總共113.5KM，沿途幾乎把澎湖最具特色的美景及地標一網打盡，包括風櫃洞、嵵裡沙灘、北寮奎壁山、通梁古榕、跨海大橋、大菓葉柱狀玄武岩及漁翁島燈塔等知名景點，並設有引指標牌161面、補給站指標牌40面、導覽圖7面及景點資訊指引設置，讓車友輕鬆自在享受自行車旅遊的樂趣。

有意參加民眾，只要將騎乘路徑紀錄軌跡及指定景點合影照片（人、自行車、景共同入鏡）上傳至個人臉書或Instagram，並標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」公開發布後，前往指定的遊客中心由服務人員確認，即可獲得該路線的專屬紀念認證勳章，還有機會抽大獎。

澎管處鼓勵民眾抵澎自行車旅遊，除了提供認證外還有好禮相送。（澎管處提供）

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