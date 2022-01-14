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    不受疫情影響 澎湖逆勢操作辦理影視徵件行銷

    澎湖特殊乞龜文化，也可以成為影視取景題材。（記者劉禹慶攝）

    澎湖特殊乞龜文化，也可以成為影視取景題材。（記者劉禹慶攝）

    2022/01/14 11:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年澎湖觀光遭武漢肺炎〈新冠狀病毒病〉疫情重創，今年初又有捲土重來之勢。但澎湖縣政府旅遊處扔逆勢操作，辦理影視補助案件徵件計畫，收件時間自即日起至3月31日止。相關表單可至澎湖Travel網站-澎湖影視補助專區下載。

    澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖擁有天然美麗海灣、奇岩美景及獨特的宗教民俗文化，近年更陸續開發代表愛情意象的貝殼教堂、軍事秘境龍門閉鎖陣地、全台首座海島露營區-員貝樂營及吉貝美人魚燈光藝術造景等景點，另除年度盛會澎湖國際海上花火節外，冬季結合澎湖元宵特有乞龜活動於外垵辦理創意燈光展演活動、夏季澎湖海洋派對活動和秋冬美食活動等。

    由於澎湖一年四季都精彩豐富，澎湖縣政府歡迎影視業者前來取景，行銷澎湖獨一無二的海島風情。以往澎湖有如「落跑吧！愛情」及「東經北緯」等電影至澎湖進行拍攝，吸引了不少慕名而來的遊客，透過電影及電視劇等專業細膩的拍攝手法，呈現澎湖旅遊城市意象，帶動澎湖觀光熱潮，打造熱門觀光景點。

    為鼓勵影視業者、個人及機關團體至澎湖取景拍攝及推廣影視產業，澎湖縣政府每年皆編列影視補助預算，欲申請補助業者，可依公告時程提出申請，申請內容應包含申請書、企畫書、設立證明文件影本等資料；經受理後將依規定辦理審查作業，詳情請參考「澎湖縣政府補助影視媒體行銷獎勵辦法」及其相關附件。

    相關新聞請見︰

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    吉貝沙尾的美人魚燈飾，增添澎湖離島浪漫情懷。（記者劉禹慶攝）

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