監院糾正國北教大 校方發聲明反駁並提申復

監察院昨糾正國立台北教育大學，北教大校方不服，發聲明反駁且表示已提申復。（資料照）

2022/01/14 10:37

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕監察院昨糾正國立台北教育大學，判定校長陳慶和等人到校教評委員研究室進行「溝通」，溝通方式、時間及地點均欠妥適，甚有言語衝突，造成教評委員心生恐懼，故對學校教師三級三審、大學治理、校安機制違失，糾正國北教大。

不過，國北教大發出公開聲明反駁，強調依監察院調查報告與教育部訪視報告，校長陳慶和等3人與教授在研究室互動狀況部分，顯係雙方各執一詞，並無媒體所稱「國北教大教授遭校長言語恐嚇造成身心恐慌，經監察院糾正」之不實情事，造成社會大眾誤解、以訛傳訛一事，學校深表遺憾。

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校方聲明表示，學校曾於110年4月28日公開澄清說明，以及學校歷次的瞭解結果，校長陳慶和等人進入教授研究室前，的確有敲門且經洪教授回覆後開門始進入，自始均無強行闖入之事，監察院調查報告亦有指述係教授有聽到敲門，且係由其開門無誤。

聲明也表示，監察院調查報告及教育部訪視報告，自始亦無校長陳慶和等3人恐嚇教授之證明內容，反而是有第三人指教授有公然辱罵校長不當言詞之證明，學務長及主秘2人於去年5月間循司法途逕向該教授提出妨害名譽及公然侮辱刑事告訴。

聲明指出，監察院調查報告部分內容似與事實嚴重不符，且調查報告立場亦似有嚴重偏頗、倒果為因，錯指係校長等3人造成媒體大幅不利報導，影響校譽，校方亦質疑主辦調查監察委員似顯有立場偏頗之虞，且未能主動申請自行迴避，為維護校長等人權益及學校百年聲譽等，學校已鄭重提出申復理由，陳請教育部明鑒並協助伸張正義，還校園和諧在案。

針對監察院調查報告糾正校安通報、三級教評會等相關行政作業程序未臻完善，聲明表示，其中所稱「陳校長刻意安插自己人馬」部分，經歷次查證均與事實不符，其餘有關行政作業相關程序宜檢討部分，校方當遵辦並立即著手進行檢討改善相關行政作業程序措施是否合宜。

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