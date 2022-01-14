台灣燈會2月高雄登場 高鐵加開2班列車疏運、推多項旅遊行程

高鐵假期推多項豐富行行程，要帶旅客遊台灣燈會。（圖：高雄市政府提供）

2022/01/14 11:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕2022年「台灣燈會」2月將在高雄登場，台灣高鐵公司表示，為服務旅客賞燈與出遊需求，配合主辦單位交通部及高雄市府觀光局規劃燈會舉辦日期，將於2月19日、20日晚間21點15分，從左營站加開1班北上列車至台中站，並於1月21日凌晨0時起，同步開放購票。即日起，高鐵公司也推出高鐵飯店聯票、高鐵假期等多樣化賞燈旅遊行程。

台灣燈會期間高鐵2月19日、20日加開北上列車為1594次，晚間9點15分左營站發車，沿途停靠台南、嘉義、雲林、彰化、台中，並提供7節自由座車廂。

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高鐵公司表示，想要輕鬆出遊的旅客，高鐵提供高雄地區「高鐵假期」住房及租車等眾多優惠商品，及三條「台灣燈會在高雄」豐富行。1日來回行程包含「高雄駁二‧衛武營燈會‧台灣眷村文化1日豐富行」、「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區1日豐富行」；若想安排2天1夜的行程，則可選擇含住宿的「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區．智選假日酒店2日豐富行」。豐富行行程均含高鐵車票、專車接接送、燈區賞燈，2人即可成行。

另外，今年燈會期間高雄市觀光局還特別推出「高雄餐盤發見計畫」，挑選出多家具有米其林摘星實力的餐酒館，讓旅客大飽眼福之餘也大飽口福。高鐵公司推薦旅客可選購高鐵假期「餐盤發見計畫」行程，以台北出發，兩人平日入住高雄中央公園英迪格酒店為例，內含來回車票、住房，除加贈飲料兌換券，還享飯店館內餐飲折扣85折，每人只需3850元起。

今年台灣燈會採用「愛河灣」及「衛武營」雙主場設計，結合高雄流行音樂中心及衛武營國家藝術文化中心兩大國際場館，希望打造一場光的盛會，推動城市夜間光影美學運動。

外縣市旅客前往高雄，也可選擇「高鐵飯店聯票」產品，高鐵與29家高雄在地飯店合作，推出訂房加購高鐵車票，享最低7折起的優惠，各家飯店也提供不同的加碼優惠。以捷絲旅高雄站前館為例，高鐵旅客燈會期間還可再享「逛燈會、飲茗茶」優惠，凡出示證件生肖屬虎或名字中有虎的旅客，即享免費房型升等至豪華家庭房，再贈「小茶栽堂」古典系列三罐。

台灣燈會2月在高雄登場，高鐵即起推多項旅遊行程，並將加開2班列車疏運。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

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