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    確診+6！桃園聯邦銀行、金嗓歌友會群聚擴大 染疫行員丈夫住新北

    桃園聯邦銀行、金嗓歌友會群聚再擴大，新增6例確診。（本報資料照、Google地圖街景，本報合成）

    桃園聯邦銀行、金嗓歌友會群聚再擴大，新增6例確診。（本報資料照、Google地圖街景，本報合成）

    2022/01/14 10:02

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午主持市府防疫專案會議時指出，今新增6例確診，分別是聯邦銀行健行分行群聚感染事件新增4名確診個案，1人住在新北市是染疫行員的丈夫，3人在桃園，分別是行員案17717的媽媽案17773、行員案17630的男友案17772、行員們聚餐的西堤餐廳員工案17774；金嗓歌友會群聚感染事件也新增2名確診個案，包括金嗓歌友會會員、計程車司機案17368的同住家人案17770，以及確診居服員的乾妹丈夫。

    瓦城廚師確診為金嗓歌友會員同住家人 今停業清消

    鄭文燦說，案17770是桃園瓦城泰國料理的男性廚師，目前瓦城泰國料理已停業，職場匡列11人已送往集中檢疫所隔離、10人須自主健康管理；確診居服員的乾妹丈夫目前還沒有案號，他是在居家隔離期間確診。

    聯邦銀行健行分行群聚感染事件相關確診個案，桃園今天新增3人，其中行員案17717的媽媽案17773同住3人已送往集中檢疫所隔離；行員案17630的男友案17772在物流公司上班，針對職場已匡列居家隔離4人、自主健康管理1人，目前仍在疫調匡列中；西堤餐廳工讀生案17774，同住家人5人、工讀生就讀的中壢某高商老師與學生34人，已送往集中檢疫所隔離，學校昨起停課14天。

    另，因案17774有同住家人就讀中壢區某國中、某國小，兩校今天都預防性停課1天。

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    桃園市長鄭文燦（中）主持市府防疫專案會議。（桃園市政府提供）

    桃園市長鄭文燦（中）主持市府防疫專案會議。（桃園市政府提供）

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