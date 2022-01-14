中市南區曾為裝甲兵旅 地方盼遷回舊戰車

地方盼遷舊戰車回「戰基處紀念廣場」。（記者何宗翰攝）

2022/01/14 09:11

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市南區新榮里為陸軍戰車基地舊址，原本的新榮公園土地被軍方收回後，公園內的M41戰車及M42防空自走砲就移置大里塗城公園，市議員鄭功進表示，南區五權南路、復興路口還有一處「戰基處紀念廣場」，建議市府考量南區歷史背景，將戰車遷回。

原本位於南區陸軍戰車基地舊址的新榮公園，占地近3千坪，市府建設局2012年斥資780萬元打造公園，紀念有金剛部隊美譽的裝甲兵旅及戰基處，軍方也順應民意在公園陳列戰車及防空自走砲，希望藉此和歷史結合，也讓民眾了解在地文化。

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鄭功進表示，南區新榮里早年是大型軍用車輛的維修廠，不少民眾都還有被戰車行駛轟隆聲吵過的時代記憶，雖然維修廠早已遷走，2019年花卉博覽會結束，新榮公園的土地也賣給了建商，但這份特殊的集體記憶，有關單位應加以發掘被保存。

鄭功進說，既然五權南路復興路口還有一處經建設局正名的「戰基處紀念廣場」，建議市府相關單位能夠考量當地特殊的人文歷史背景，讓久違的戰車早日回家。

鄭功進服務處主任、新榮里里長參選人蔡明昌也強調，假如從大里塗城公園接回戰車有困難，國防部每年也應該都有報廢戰車，希望市府及中央相關單位能夠攜手媒合，讓「戰基處紀念廣場」更加名符其實。

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