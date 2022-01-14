木棧鐵馬道改鋪瀝青引反彈 台東縣府：安全是首要考量

馬蘭站到中興路約1公里多的木棧道將挖除鋪瀝青，劉櫂豪籲縣府保存及重視慢活日常。（劉櫂豪服務處提供）

2022/01/14 07:39

〔記者陳賢義／台東報導〕台東舊鐵道木棧鐵馬道是台東市區珍貴的綠廊道，台東縣政府規劃將馬蘭站到中興路口段，約1公里多的木棧道板挖掉鋪上AC瀝青引反彈，立委劉櫂豪呼籲，提倡慢經濟應從日常做起，保存木棧道台東地方特色；縣建設處長許瑞貴表示，安全是所有建設工程的首要考量，依使用特性設計鋪面，才屬於台東的人文特色。

劉櫂豪表示，台東舊鐵道木棧鐵馬道是台東市區珍貴的綠廊道，歷經之前4任縣長，深受民眾喜歡，不僅保留歷史記憶，也常有野鳥出沒，從上學到晚間散步，定期維護的舊鐵道比起瀝青，對膝蓋更加友善健康，木棧道都是許多台東人喜歡的日常風，慢經濟應從維護好木棧道做起，而不是修建成毫無特色的AC瀝青。

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許瑞貴表示，明明說要慢經濟，為什麼還要把鐵馬道的木棧道拆掉？因為先有台東慢活，而後才形成慢經濟，慢經濟應用在最合宜的經費配置，創造最宜人的環境，安全是所為建設工程的首要考量，依使用特性設計鋪面，才屬於台東的人文特色。

許瑞貴表示，木棧道木材現多為國外進口，除目前航運塞港問題外，運輸成本也不符合綠能節碳相關標準；台東即將邁向超高齡社會，塑造友善環境是共同的目標，曾遇到好多次老人家的陳情，表示木棧道拼排，非常容易造成摔倒或輪椅行進不易，想好好散步卻走得心驚膽顫。

其次，鐵道木棧是居民日常生活很重要的一部分，經多方討論後，將山海鐵馬道分為兩種性質，包括民生共存（保存木棧道）博愛路至新生國中及娜魯彎至金爵皇家；安全通行（健走、自行車、摱跑）馬蘭舊站至中興路。另2019年針對使用率最高的路段，運用近2800萬重新鋪設博愛路至新生國中的木棧道，同時辦理了多場次植物、鳥類導覽凝聚社區。

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